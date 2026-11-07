Dictan sentencias de 22 y 19 años de prisión para tres personas detenidas con armas de fuego en Jalisco

Detenidos en Jalisco. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia en contra de tres personas que fueron detenidas en posesión de armas de fuego, en el estado de Jalisco. Las condenas varían de entre los 22 y 19 de años en prisión

Dictan dprisión contra 3 detenidos en Jalisco por posesión de armas de fuego

Mediante un comunicado la FGR informó que en julio de 2029, detuvieron a tres personas en la colonia Aguilitas, en el municipio de Jesús María, Jalisco, donde les aseguraron cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, más de 230 cartuchos útiles y marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Heriberto “N”, Víctor “N” y Gerardo “N”.

Posteriormente, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra de los sujetos ya mencionados, por su responsabilidad penal en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y asociación delictuosa,

¿Cuáles fueron las condenas contra los detenidos en el estado de Jalisco?

Por estos hechos, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso las siguientes condenas

Heriberto “N”: una pena de 22 años y 10 meses de prisión.

una pena de 22 años y 10 meses de prisión. Víctor “N”: sentencia de 19 años y 10 meses de prisión.

sentencia de 19 años y 10 meses de prisión. Gerardo “N”: sentencia de 19 años y 10 meses de prisión.

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