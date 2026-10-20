Disturbios del domingo en Guadalajara, afectaron y saquearon pequeños comercios

Pequeños negocios afectados por disturbios en Guadalajara. Foto: Elizabeth Rivera.

Comerciantes de Guadalajara, Jalisco, denunciaron robos, destrozos y falta de protección de las autoridades durante los disturbios que se registraron el pasado domingo 18 de octubre de 2026, en la segunda marcha por el agua limpia.

Al respecto, indicaron que los daños afectaron tiendas de ropa y calzado, cafeterías y otros establecimientos. Por esta razón, algunos propietarios consideran cerrar sus negocios ante las pérdidas y la inseguridad.

Roban ropa, maletas y accesorios

Uno de los casos más graves ocurrió en el negocio Tenis King de artículos deportivos, propiedad de María Teresa Sánchez Herrera, quien relató que unos 20 hombres encapuchados irrumpieron en una de sus tiendas, rompieron aparadores y se llevaron mercancía.

Según la comerciante, los agresores robaron ropa, maletas, accesorios y hasta un maniquí, al que, posteriormente, le quitaron los tenis que llevaba puestos. También arrojaron artefactos incendiarios al interior del establecimiento.

La violencia provocó que una empleada de la tienda se desmayara por el susto.

Ante esta situación, Sánchez Herrera ya presentó una denuncia por robo con violencia, aunque todavía no cuantifica el monto de las pérdidas.

En otra sucursal de Tenis King, ubicada en el cruce de Pedro Moreno y Pavo, también sufrió daños en sus ventanales. En ese caso no hubo robo, debido a que el negocio estaba cerrado.

La dueña expresó su enojo e impotencia ante la falta de apoyo durante los disturbios y señaló que los comerciantes necesitan mayor presencia policial durante las manifestaciones.

“La gente sí, la gente afuera estaba molesta porque estaban a lo descarado robándose toda la tienda. Y ni un solo policía. O sea, no tenemos protección nunca de nadie. Nunca ves un policía cuando hay manifestación”, dijo.

Cafetería y panadería también reportan daños

Entre los establecimientos afectados se encuentra igual el Café de Val, propiedad de Gabriela Valdivia, pues hombres encapuchados rompieron tres ventanales y arrojaron un artefacto explosivo, además de una sustancia similar a gas.

El incidente dejó a un cliente herido por los fragmentos de vidrio, mientras que el hermano de la propietaria resultó afectado por el gas. Otros cuatro negocios de la misma cuadra también reportaron daños.

Por su parte, en la panadería Croissants Alfredo Anda, ubicada en el cruce de Morelos y Maestranza, un grupo de hombres rompió un cristal y robó una charola de croissants de chocolate.

Comerciantes piden apoyo

Después de los disturbios relacionados con la marcha por el agua en Guadalajara, María Teresa Sánchez Herrera pide la intervención de las autoridades para reparar los daños y reforzar la seguridad en el Centro Histórico.

La comerciante advierte por último que algunos propietarios analizan cerrar sus establecimientos o trasladarse a plazas comerciales ante la inseguridad y las pérdidas económicas.

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