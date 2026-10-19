Marcha por el agua en Jalisco: confirman 10 detenidos y daños por 15 mdp en Palacio de Gobierno

Gobierno de Jalisco reporta 10 detenidos por disturbios Foto: Cuartoscuro

Autoridades del Gobierno de Jalisco confirmaron la detención de 10 personas por los disturbios registrados durante la marcha por el agua limpia, realizada el domingo 18 de octubre en el Centro Histórico de Guadalajara.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informó que seis personas permanecen a disposición de la Fiscalía del Estado, mientras que otras cuatro enfrentan procedimientos por faltas administrativas, según el balance presentado por las autoridades.

¿Por qué detuvieron a 10 personas durante la marcha por el agua?

De acuerdo con Salvador Zamora, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el lanzamiento de bombas molotov y los incendios registrados en accesos al Congreso de Jalisco y al Palacio de Justicia.

El funcionario también señaló que dos personas fueron entregadas a la Policía de Guadalajara por los propios manifestantes, quienes las habrían identificado por lanzar petardos contra asistentes y hacia el Palacio de Gobierno.

Las autoridades informaron que las detenciones forman parte de las investigaciones para determinar la participación de cada persona en los daños y disturbios. Los señalamientos deberán ser esclarecidos por las instancias correspondientes.

🟥 Saldo de la segunda marcha por el agua en Jalisco:



* 10 detenidos (incluyendo un menor remitido a SIPINNA).

* 15 policías estatales lesionados.

* 6 civiles atendidos (2 hospitalizados por arritmia y crisis epiléptica), según informó el secretario general de Gobierno, Salvador… — Emeequis (@emeequis) October 19, 2026

Gobierno de Jalisco estima daños por 15 millones de pesos

Durante la protesta, un grupo de personas con el rostro cubierto retiró y apiló vallas metálicas, realizó pintas, lanzó piedras y prendió fuego a una de las puertas del Palacio de Gobierno, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara.

También se reportaron daños en los accesos al Palacio Legislativo y al Palacio de Justicia.

El Gobierno estatal estimó en 15 millones de pesos las afectaciones al Palacio de Gobierno y señaló que mantendrá la atención en el inmueble mientras se realizan las reparaciones.

Autoridades niegan presencia de policías infiltrados

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, afirmó que durante la movilización identificaron cinco grupos que presuntamente realizaron actos vandálicos. Según la información recabada por la dependencia, algunos de sus integrantes aparentemente provenían de otras entidades del país.

El funcionario señaló que entre las conductas detectadas estuvieron el uso de herramientas para cortar las uniones de las vallas, el lanzamiento de petardos, las pintas y los daños a cámaras del sistema de videovigilancia C5.

¿Qué exigían los participantes de la marcha por el agua?

La movilización reunió a personas que exigieron agua limpia y de calidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara, además de justicia para quienes fueron detenidos durante la protesta anterior y respeto al derecho a manifestarse.

La marcha se realizó una semana después de otra movilización que terminó con detenciones y señalamientos por presunto uso excesivo de la fuerza policial.

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