Vandalizan Palacio de Gobierno y reportan incendio en el Congreso de Jalisco tras marcha

Durante la megamarcha vandalizaron edificios de Gobierno. Foto: Elizabeth Rivera

La marcha por el agua limpia en Guadalajara, Jalisco, registró actos vandálicos este domingo 18 de octubre de 2026, luego de que personas encapuchadas lanzaran artefactos explosivos y una bomba molotov contra el Palacio de Gobierno, mientras también se reportó un incendio en el Congreso del Estado de Jalisco.

Los incidentes ocurrieron durante la segunda movilización ciudadana para exigir agua limpia. De acuerdo con los reportes disponibles, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto realizó pintas en el exterior del Palacio de Gobierno y lanzó artefactos al interior del inmueble.

Los hechos se registraron después de que familias, estudiantes y niños que participaron en la protesta se retiraran del lugar. Posteriormente, personas identificadas en los reportes como integrantes del llamado bloque negro habrían realizado los actos vandálicos.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible.



Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló,… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

También se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos contra el acceso principal del Congreso de Jalisco. Ante esta situación, elementos de la policía se desplegaron para impedir el ingreso de los encapuchados y evitar daños al recinto legislativo.

Hasta el momento, la información proporcionada no confirma el saldo de personas lesionadas ni la identidad de quienes participaron en los incidentes.

Lanzan artefactos explosivos durante marcha por el agua en Guadalajara

Antes de los actos vandálicos en los edificios públicos, la segunda megamarcha por el agua limpia registró momentos de tensión entre sus participantes.

La movilización permaneció detenida en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, a un costado del Parque Rojo, en el Centro de Guadalajara. En ese punto surgieron diferencias entre quienes proponían continuar hacia Palacio de Gobierno y quienes consideraban más seguro terminar la protesta.

Un grupo de jóvenes se acercó a los manifestantes para pedirles que reanudaran el recorrido. Sin embargo, otros participantes se opusieron al avance, al argumentar que no existían condiciones de seguridad para continuar.

#Guadalajara| más imágenes que corresponden a manifestantes esbozados que por las ventanas lanzaban píedras y bombas molotov para incendiar el interior de Palacio de Gobierno, así como algunos que quebraban el piso para aprovechar los pedazos y lanzarlos a la fachada. pic.twitter.com/r4GiKi6Ow0 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) October 19, 2026

Ante las diferencias, algunos asistentes comenzaron a retirarse y regresaron hacia el Parque Rojo, ubicado a media cuadra del punto donde permanecía concentrada la mayoría del contingente.

Durante ese periodo, también se observó a hombres jóvenes con el rostro cubierto. De acuerdo con los reportes desde el lugar, algunos manifestantes les pidieron que se descubrieran la cara y se colocaran al final de la movilización.

Reportan detonaciones y una bomba molotov

En medio de la protesta se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos por parte de jóvenes encapuchados.

Los objetos detonaron con fuertes estruendos y dejaron un polvo con olor a pólvora, según los reportes de lo ocurrido en el lugar. Además, uno de los jóvenes lanzó una pequeña bomba molotov, que se encendió después de caer.

Tras estos hechos, el grupo se replegó y avanzó por una calle aledaña a la avenida Juárez, mientras la movilización continuaba hacia el Centro de Guadalajara.

Los incidentes ocurrieron en un contexto de desacuerdos entre los asistentes sobre la continuidad de la marcha y las condiciones para avanzar hacia Palacio de Gobierno.

Vandalizan Palacio de Gobierno y reportan incendio en el Congreso de Jalisco

La tensión continuó con los daños registrados en edificios públicos del centro de Guadalajara.

En el Palacio de Gobierno de Jalisco, personas encapuchadas realizaron pintas y lanzaron bombas molotov al interior del inmueble. Los actos ocurrieron después de que parte de los participantes de la marcha se retirara.

Por otra parte, se reportó el lanzamiento de artefactos explosivos contra el acceso principal del Congreso del Estado de Jalisco, donde también se informó de un incendio.

Elementos policiales acudieron al recinto legislativo para evitar que las personas encapuchadas ingresaran y prevenir mayores daños al inmueble.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre las personas responsables de los ataques, posibles detenciones o el número de lesionados. Tampoco se proporcionaron detalles confirmados sobre la magnitud de los daños en los edificios públicos.

La movilización fue convocada para manifestarse por la problemática del agua limpia en Guadalajara y reunió a familias, estudiantes y otros ciudadanos.

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