Día de Muertos: así adornaron la tumba del “Mencho”, líder del CJNG

Adornan tumba del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro/Uno TV

En redes sociales han comenzado a compartirse imágenes de los adornos y flores que colocaron en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, por el Día de Muertos. Esto ocho meses después de que fuera abatido en el estado de Jalisco durante un operativo de las fuerzas armadas de México.

Adornan tumba del “Mencho” por el Día de Muertos

A través de sus diferentes redes sociales, el negocio Alex’s Florerías ha compartido fotos y un video de los adornos y flores que colocaron en la tumba de quien fuera líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

En las imágenes se pueden observar flores de cempasúchil, figuras de esqueletos y de San Judas Tadeo, cruces, un perro y un enorme gallo que adornan la tumba del narcotraficante mexicano, justo en el panteón Jardín Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco.

Esto casi ocho meses después de que fuera abatido, el 22 de febrero de 2026, durante un operativo militar en Tapalpa. Día en que también falleció, Hugo César Macías Ureña, alias el “Tuli”, a quien también le decoraron su tumba.

No se menciona al “Mencho” en la publicación

A pesar de que el negocio Alex’s Florerías no menciona directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, en las imágenes que compartieron se alcanza a distinguir su tumba.

Únicamente en sus redes sociales, el establecimiento compartió un mensaje haciendo referencia a los tradicionales adornos que se colocan por el Día de Muertos, así como que este tipo de decoraciones están dedicadas a aquellas personas que han fallecido.

“Hay ausencias que duelen y recuerdos que abrazan el alma. Este Día de Muertos llenamos de flores el camino de quienes ya no están, pero siguen viviendo en nuestro corazón. Porque mientras vivan en nuestros recuerdos, jamás se irán del todo”, se lee en las publicaciones.

No es la primera vez que se colocan adornos en la tumba del “Mencho”

De acuerdo con reportes de algunos medios, anteriormente otras florerías han colocado arreglos a la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes y de Hugo César Macías Ureña.

Por ejemplo, el Día del Padre, se colocaron coronas de flores y una enorme figura para decorar la tumba de quien fuera líder del CJNG.

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