Capturan a tigre de Bengala tras días de alerta en el municipio de La Barca, Jalisco

Tigre de Bengala suelto en Jalisco. Fotos: Omar Hernández

Autoridades de Jalisco capturaron a una hembra de tigre de Bengala de 100 kilos, la cual atacaba al ganado local y ponía en peligro constante a los habitantes de las comunidades de San José de las Moras y La Providencia, en el municipio de La Barca.



Capturan a tigre suelto en el municipio de La Barca, Jalisco

El temor en la zona se desató a partir del avistamiento del felino matando a un chivo dentro de un rancho, lo que obligó a emitir alertas para evitar que la población se acercara.

😱✅🇲🇽 MÉXICO: AUTORIDADES CAPTURARON UN TIGRE SUELTO EN LA BARCA, JALISCO 😱✅🇲🇽



(Redacción/Reporte Nacional).- Este felino fue grabado por cámaras de seguridad alimentándose de ganado por las noches. El Tigre fue trasladado a una Unidad de Rescate de Fauna Silvestre pic.twitter.com/63OW1QARSK — Reporte Nacional (@NacionalReporte) September 29, 2026

Ante la presencia del animal en los alrededores se desplegó un operativo de seguridad para evitar que entrara a las zonas con viviendas.

Personal de Protección Civil y corporaciones de los municipios vecinos de Poncitlán, Jamay, Zapotlán del Rey y Ocotlán organizaron un equipo de búsqueda.

Las fuerzas de seguridad localizaron al felino y lograron el aseguramiento sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades de La Barca confirmaron que la hembra de tigre quedó bajo el resguardo de personal especializado, el cual se encargará de darle la atención y el seguimiento legal correspondiente.

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