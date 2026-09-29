Difunden video del momento en que comando se lleva a 4 jóvenes en Zapopan, Jalisco

Los 4 chicos desaparecidos en Zapopan. Foto: Comisión de Búsqueda Jalisco

En Zapopan, Jalisco, salió a la luz un video en el que se aprecia el momento en que, presuntamente, “levantaron” a cuatro jóvenes que se encontraban reunidos en la colonia Arenales Tapatíos.

Fuerte video en Zapopan, Jalisco

El metraje fue compartido por diversos usuarios y medios locales, entre ellos la cuenta @JaliscoRojo_, y muestra el momento en que varios sujetos llegan al predio donde se encontraban los jóvenes.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Así fue el levantón de 4 jóvenes en Arenales Tapatíos



Una cámara captó el momento en que un comando armado somete a cuatro jóvenes en Arenales Tapatíos, Zapopan, el pasado 14 de septiembre.



Los cuatro jóvenes se encuentran desaparecidos y su familia exige su localización. pic.twitter.com/0Fumvetefu — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) September 28, 2026

En las imágenes se observa cómo dos de los jóvenes salen de la casa y se dirigen hacia una motocicleta que estaba estacionada. Instantes después, llega una camioneta de la que descienden varios sujetos.

Del lado izquierdo de la imagen, dos hombres apuntan a los jóvenes; uno de ellos intenta correr, mientras el otro permanece en el lugar y es llevado por uno de los sujetos armados.

En el lado derecho de la grabación se observa que más personas descienden de la camioneta y comienzan a disparar contra la casa. Las ráfagas de arma de fuego se alcanzan a apreciar en el video. Posteriormente, varios sujetos se llevan a otro de los jóvenes.

Tras los disparos, también se observa cómo una persona es sacada del lugar, la iban cargando, aparentemente lesionada. Mientras tanto, en el lado izquierdo de la pantalla, otros sujetos persiguen al primer joven que intentó escapar. Segundos después, lo regresan cargando y lo suben a la camioneta.

De acuerdo con las imágenes, al menos diez sujetos habrían llegado al lugar para realizar la acción y, posteriormente, escaparon a bordo de la unidad con los jóvenes.

Relato de los familiares en Zapopan, Jalisco

El contenido del video coincide con lo narrado por familiares de los jóvenes. Claudia Flores, madre de Jorge Daniel, declaró que los cuatro se encontraban en la calle Estaños cuando presuntamente fueron atacados.

“Lo que sabemos hasta ahora es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”.

Los 4 chicos de Zapopan

De acuerdo con la información proporcionada, los cuatro jóvenes fueron vistos por última vez el 14 de septiembre y son identificados como:

Jorge Daniel Camacho Flore, de 19 años

José Carlos González Vázquez, de 20 años

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años

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