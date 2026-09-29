¿Pavarotti en el mercado? Hombre canta “Nessun dorma” en Guadalajara y sorprende a todos con su voz

El “Chuyón” canta ópera a cambio de monedas en Guadalajara. Foto: Pexels

Un hombre sorprendió a quienes se encontraban en un mercado de Guadalajara, Jalisco, al interpretar, con impresionante voz, una de las canciones más conocidas de la ópera “Turandot“.

El “Chuyón” canta “Nessun dorma” en un mercado de Guadalajara

En un video que circula en redes sociales, se observa al hombre interpretar “Nessun dorma”, una de las piezas más reconocidas de “Turandot“, obra del compositor italiano Giacomo Puccini.

El hombre, conocido como el “Chuyón”, suele presentarse en el Mercado IV Centenario, donde llama la atención de clientes y comerciantes por su interpretación de piezas de ópera.

El espectáculo ocurre en medio de la actividad cotidiana del mercado, mientras algunas personas se detienen para escucharlo. El “Chuyón” suele acudir al Mercado IV Centenario para cantar y recibir algunas monedas de quienes escuchan sus presentaciones.

¡Talento mexicano! Este hombre sorprendió a los clientes de un mercado en #Guadalajara, al cantar #ópera a cambio de unas monedas. El hombre fue captado interpretando “Nessun dorma”, de #Turandot, y así dejó boquiabiertos a los espectadores: pic.twitter.com/cAR3WAnODJ — Nacho Lozano (@nacholozano) September 29, 2026

Video del “Chuyón” se vuelve viral

La grabación de su presentación fue compartida en redes sociales, donde usuarios destacaron su interpretación de “Nessun dorma” y el contraste entre la pieza de ópera y el entorno del mercado.

Durante la presentación, algunos de los presentes reconocieron al cantante con aplausos después de escucharlo interpretar el aria.

La escena llamó la atención precisamente porque una pieza asociada con grandes escenarios de ópera fue interpretada en un mercado de Guadalajara, como parte de la actividad cotidiana de este cantante.

“Nessun dorma” tercer acto de Turandot

“Nessun dorma” pertenece al tercer acto de “Turandot”, ópera estrenada de manera póstuma en 1926 y considerada una de las obras más conocidas de Puccini.

El video del “Chuyón” continúa circulando en redes sociales y ha generado comentarios de usuarios interesados en conocer más sobre el hombre que acostumbra llevar su voz a este mercado tapatío.

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