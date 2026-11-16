Kiki Camarena y Alfredo Zavala: el caso por el que sentenciaron a Félix Gallardo

Alfredo Zavala fue asesinado por el Cártel de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de jefes”, murió a los 80 años mientras cumplía una condena de 40 años de prisión en Jalisco. El histórico narcotraficante fue sentenciado por su participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985. El caso provocó una fuerte presión del Gobierno estadounidense y marcó el inicio de la caída de uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara.

¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?

Originario de Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946, Miguel Ángel Félix Gallardo comenzó su trayectoria criminal mientras desarrollaba una carrera en corporaciones policiales estatales y federales. Incluso trabajó como guardia de un gobernador de esa entidad.

De acuerdo con especialistas, sus vínculos con funcionarios y políticos habrían contribuido a que consiguiera protección para desarrollar sus actividades delictivas.

Con el paso de los años, se convirtió en uno de los principales operadores del narcotráfico en México. Junto con otros capos, entre ellos Rafael Caro Quintero, participó en la consolidación del Cártel de Guadalajara, organización que concentró el tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante la década de 1980.

Félix Gallardo también estableció alianzas con narcotraficantes colombianos, entre ellos Pablo Escobar, lo que contribuyó a fortalecer el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.

Por su influencia en el negocio criminal, recibió los sobrenombres de el “Jefe de jefes” y el “Padrino”.

El asesinato de Kiki Camarena que llevó a Félix Gallardo a prisión

El acontecimiento que marcó la caída de Félix Gallardo fue el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente encubierto de la DEA, quien investigaba las operaciones del narcotráfico en México.

En febrero de 1985, Camarena fue secuestrado y sometido a torturas. Su homicidio provocó una crisis en la relación entre México y Estados Unidos, además de una intensa presión de Washington para localizar y detener a los responsables.

Las investigaciones vincularon el crimen con integrantes del Cártel de Guadalajara, entre ellos Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero.

La muerte del agente estadounidense se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la lucha de la DEA contra el narcotráfico mexicano. También tuvo consecuencias para los principales integrantes de la organización criminal.

¿Qué pasó con Alfredo Zavala en el caso?

El caso de Kiki Camarena también está relacionado con el asesinato de Alfredo Zavala Avelar, piloto mexicano que colaboraba con el agente estadounidense en sus investigaciones.

Zavala fue privado de la libertad junto con Camarena y ambos fueron asesinados en 1985. Su participación en las labores de investigación lo convirtió en otra de las víctimas del grupo criminal.

Aunque el caso de Camarena tuvo una repercusión internacional por tratarse de un agente de la DEA, el homicidio de Zavala también formó parte de los hechos que marcaron la persecución contra los responsables.

La captura y condena del “Jefe de jefes”

En abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido y posteriormente sentenciado a 40 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Kiki Camarena, entre otros delitos.

Desde la cárcel, según especialistas, habría mantenido influencia sobre las operaciones del narcotráfico. Sin embargo, el Cártel de Guadalajara comenzó a fragmentarse durante la década de 1990.

Tras su desintegración, distintos grupos criminales consolidaron sus propias estructuras regionales. Entre ellos surgió el Cártel de Sinaloa, asociado con Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, quienes posteriormente fueron condenados en Estados Unidos.

¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo?

La Secretaría de Salud de Jalisco informó que Félix Gallardo murió el 15 de noviembre, a los 80 años, en un hospital privado, después de permanecer bajo observación médica con pronóstico reservado.

La dependencia señaló que presentó una falla orgánica múltiple, que provocó su fallecimiento alrededor de las 14:00 horas.

El narcotraficante había sido trasladado de urgencia desde prisión el viernes anterior. En los últimos años, su estado de salud se deterioró debido a distintos padecimientos, entre ellos hipertensión, diabetes y sordera.

En 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el estado de salud del exlíder criminal era delicado. En ese momento, un juez autorizó que continuara su condena en prisión domiciliaria; sin embargo, problemas técnicos relacionados con el brazalete electrónico impidieron que se concretara el traslado.

La figura de Félix Gallardo permaneció presente en la cultura popular a través de los narcocorridos y de producciones televisivas sobre el narcotráfico en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.