Tras enfrentamiento en Ocotlán, ahora queman vehículos y provocan bloqueos en Atotonilco el Alto, Jalisco

Queman vehículos y provocan bloqueos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La quema de vehículos y bloqueos carreteros se registró este jueves 12 de noviembre en Atotonilco el Alto, Jalisco, en medio de operativos de seguridad desplegados en la región. Entre las unidades incendiadas se encuentra un tractocamión de carga pesada.

Los hechos ocurrieron en distintos puntos del municipio y provocaron cierres parciales y totales en carreteras de la zona. De manera preliminar, los incidentes estarían relacionados con un enfrentamiento armado en Ocotlán y operativos policiacos en las regiones Ciénega y Los Altos de Jalisco.

Luego de un enfrentamiento registrado en el municipio de #Ocotlán #jalisco, civiles armados incendiaron un tractocamión en la carretera que conduce #Zapotlanejo a Irapuato metros antes del ingreso a Atotonilco el Alto. pic.twitter.com/usNj5fSyZ1 — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) November 13, 2026

Incendian tractocamión y generan bloqueos en Atotonilco el Alto

Uno de los incidentes se registró sobre la carretera Zapotlanejo-Atotonilco el Alto, a la altura del entronque de la caseta ubicada en la colonia La Selva.

En ese punto, un tractocamión de carga pesada fue incendiado. Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, registraron el siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido provocado como parte de un bloqueo presuntamente realizado por grupos criminales.

Además, se reportó el incendio de otro camión en el ingreso a Atotonilco el Alto, sobre la carretera que conecta con el municipio de Tototlán.

Bloqueos carreteros afectan zonas cercanas a Ocotlán y Tototlán

La quema de las unidades provocó bloqueos y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la región.

Los reportes preliminares señalan que las interrupciones al tránsito se extendieron a zonas cercanas, entre ellas:

Atotonilco el Alto: carretera hacia Zapotlanejo, a la altura de la colonia La Selva.

Carretera a Tototlán: ingreso al municipio, donde se reportó otro camión incendiado.

Ocotlán y Tototlán: zonas cercanas con afectaciones preliminares por los bloqueos.

Los incidentes ocurrieron en medio de operativos de seguridad en las regiones Ciénega y Los Altos de Jalisco.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente personas lesionadas a consecuencia de la quema de vehículos y los bloqueos carreteros.