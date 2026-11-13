Continúan operativos en Ocotlán; vecinos denuncian presuntos cateos ilegales en sus casas

Cateos en Ocotlán continúan tras enfrentamiento. Foto: Omar Hernández

Habitantes de Ocotlán, Jalisco, denunciaron que elementos del Ejército Mexicano ingresaron a domicilios particulares sin presentar una orden judicial de cateo, durante los operativos de seguridad desplegados tras el enfrentamiento armado registrado el jueves.

Militares entraron a viviendas particulares sin alguna orden

Los señalamientos provienen principalmente de vecinos de la Privada La Itálica, quienes acusaron a los militares de entrar sin autorización a sus viviendas mientras continuaba el despliegue de seguridad en el sur del municipio.

En videos difundidos sobre los hechos se observa a habitantes que confrontan a los elementos castrenses durante las revisiones simultáneas de varios inmuebles. Algunos vecinos les reclamaron por la presunta sustracción de pertenencias y exigieron que las devolvieran.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido un pronunciamiento sobre estas denuncias.

¿Por qué continúan los operativos en Ocotlán?

El despliegue de seguridad comenzó el jueves, luego de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectara un vehículo con reporte de robo y fuera atacado a tiros por civiles armados que viajaban en tres camionetas.

La persecución y el intercambio de disparos ocurrieron entre las calles Maravillas y Lázaro Cárdenas, en la colonia Río Colorado, y se extendieron hasta los límites con Riveras de Zula.

Tras repeler la agresión, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales acordonaron el perímetro y desplegaron una búsqueda terrestre y aérea para localizar a los presuntos agresores.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, los militares ingresaron a varias viviendas en busca de los civiles armados que habrían escapado después del enfrentamiento

Aseguran bodega con 18 camionetas en Ocotlán

Como parte de las acciones de seguridad, las autoridades informaron sobre el hallazgo y aseguramiento de una bodega ubicada en la calle Río Santiago, en la colonia Riveras de Zula.

En el inmueble fueron localizadas 18 camionetas, en su mayoría de alta gama, así como equipo táctico.

Mientras continúan los operativos en el municipio, permanece pendiente la postura oficial de las autoridades sobre los señalamientos de los vecinos por los presuntos ingresos ilegales.

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