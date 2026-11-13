Remesas en diciembre 2026: cómo enviar dinero a México y Centroamérica con menos comisiones

Ciertas remesas pagadas en efectivo tienen un impuesto federal de 1%. Foto: Envato

En diciembre aumentan los envíos de dinero a las familias, y elegir mal el servicio puede reducir el dinero que llega. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda comparar el costo total antes de pagar, no solo la comisión anunciada.

Si vas a mandar dinero a México o Centroamérica, el precio final depende de varios factores: lo que cobra la empresa, el tipo de cambio, los impuestos y la forma de pago. En 2026 se suma un cambio que no existía el año pasado: determinadas remesas pagadas en efectivo tienen un impuesto federal. Por eso conviene comparar opciones con el mismo monto y la misma modalidad de entrega antes de elegir.

¿Qué costos pueden reducir una remesa?

Una remesa puede tener cuatro costos: la comisión de la empresa, el tipo de cambio, los impuestos y los cargos del banco o pagador que entrega el dinero. La CFPB explica en su circular sobre costos de remesas que el costo incluye las comisiones del proveedor y también el costo del tipo de cambio que aplica.

Por ejemplo, si una empresa cambia 300 dólares a 18 pesos por dólar, entrega 5 mil 400 pesos; otra que ofrezca 18.30 pesos entregaría 5 mil 490. La diferencia sería de 90 pesos antes de comisiones e impuestos.

La CFPB advierte que el destinatario también puede recibir menos si el banco que recibe el dinero cobra comisiones.

¿Cuándo se paga el impuesto de 1%?

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica un impuesto de 1% a determinadas remesas cuando el remitente paga con efectivo, un giro postal, un cheque de caja u otro instrumento físico similar.

Si envías 500 dólares en efectivo, el impuesto es de cinco dólares, aparte de la comisión del servicio. El IRS explica en su anuncio sobre el impuesto a las remesas que la regla depende de cómo se financia el envío. Las reglas también prevén exclusiones para ciertos envíos pagados desde una cuenta de una institución financiera o con tarjetas de débito o crédito emitidas en Estados Unidos.

¿Dónde comparar envíos de dinero?

Para México, la calculadora de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) permite comparar costos y características de distintas empresas que envían dinero desde Estados Unidos. Las tablas comparativas de Profeco usan como ejemplo un envío de 400 dólares, lo que ayuda a ver cómo cambian las diferencias entre empresas. Profeco también informa en su sección de información adicional que la transferencia electrónica es la forma más usada para enviar dinero de Estados Unidos a México por ser segura y rápida.

¿Qué revisar antes de pagar?

La CFPB indica que los proveedores sujetos a la regla federal deben informar antes del pago el monto enviado, el tipo de cambio, las comisiones y los impuestos, la cantidad que recibirá el destinatario y la fecha en que estará disponible. Esos datos aparecen en el recibo, y conviene verificarlos antes de confirmar.

Comprueba estos puntos en cada opción:

Total que saldrá de tu cuenta o de tu efectivo

Cantidad exacta que recibirá tu familiar

Tipo de cambio aplicado, si hay conversión de moneda

Fecha de disponibilidad, especialmente si necesitas que llegue antes de Navidad

Modalidad de entrega: depósito a cuenta o retiro en efectivo

Requisitos de identificación para cobrar

Horario del establecimiento durante los días festivos, si el cobro es presencial

La CFPB explica que estas protecciones aplican a transferencias electrónicas de más de 15 dólares enviadas desde Estados Unidos a otro país.

¿Qué hacer si te equivocas o el dinero no llega?

Según la CFPB, generalmente puedes cancelar una transferencia dentro de los 30 minutos posteriores al pago, si el dinero no ha sido recogido ni depositado.

Si detectas un error después, tienes 180 días a partir de la fecha en que el dinero debía estar disponible para reportarlo, de acuerdo con las preguntas frecuentes de la CFPB sobre transferencias. Conserva el recibo y el número de operación, y avisa lo antes posible.

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