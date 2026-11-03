Familias de desaparecidos oran en Guadalajara para pedir su localización este Día de Muertos

Colectivos llaman a la sociedad a sumarse a la búsqueda. FOTO: UnoTV

Familiares de personas desaparecidas en Jalisco se reunieron este 2 de noviembre en la Glorieta de los Desaparecidos, en Guadalajara, para realizar una jornada de oración y pedir que sus hijos sean localizados con vida.

La ceremonia también fue un espacio para recordar a quienes aún no han sido encontrados, a las personas que permanecen sin identificar en los servicios médicos forenses y para brindar apoyo a las familias que enfrentan la ausencia de sus seres queridos.

Familias de desaparecidos se reúnen en la Glorieta de Guadalajara

Activistas y familiares participaron en una ceremonia religiosa para mantener presente a las víctimas de desaparición y acompañar a quienes continúan en su búsqueda.

César García, familiar de una persona desaparecida, explicó que la reunión también buscó hacer un acto de presencia en memoria de quienes todavía no han sido localizados.

“Hoy estamos en la Glorieta de las y los Desaparecidos, conmemorando el día a 2 de noviembre en la misa, pero también venimos a hacer acto de presencia, a hacer una lista de presente para todas aquellas personas que estén en calidad de desaparecidos”, expresó.

Madres de víctimas mantienen el apoyo a familias buscadoras

Durante la jornada, María Guadalupe Ayala Contreras compartió su experiencia como madre de Alfredo Ezequiel Campos Ayala, quien fue localizado sin vida.

Aunque su hijo ya fue encontrado, Guadalupe continúa acompañando a otras familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

La madre destacó la importancia de recordar a quienes ya no están y mantener presente a quienes siguen sin ser localizados.

“Mientras no sean localizados este siempre los vamos a tener recordándolos en vida y los que ya no pues vamos a recordarlos en muertos”, compartió.

Colectivos llaman a la sociedad a sumarse a la búsqueda

Por su parte, Leslie Jiménez, integrante del Colectivo Rostros de la Ciudad, invitó a la ciudadanía a acercarse a las organizaciones de búsqueda y participar en sus actividades.

La voluntaria pidió que más personas se involucren y encuentren un colectivo con el que tengan afinidad para respaldar a las familias buscadoras.

“Se le hace la invitación a la sociedad a que se puedan integrar al colectivo que más les agrade, el que con el que más conexión tenga para que más sociedad se una y pueda ser empáticos con las familias buscadoras”, señaló.

Velas, fotografías y oraciones en memoria de los desaparecidos

Con velas, fotografías y oraciones, los colectivos concluyeron la jornada del Día de Muertos en Guadalajara.

Las familias reafirmaron que las actividades de memoria, acompañamiento y exigencia de localización continuarán de manera recurrente en Jalisco.

Para quienes siguen buscando a sus seres queridos, la fecha también representó una oportunidad para mantener viva su memoria y recordar que aún esperan respuestas.

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