Pablo Lemus logra apoyo federal para obras de agua en Guadalajara por 12 mil mdp

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Foto: @PabloLemusN

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, consiguió el respaldo del Gobierno federal para impulsar obras de infraestructura hídrica en Guadalajara, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara una inversión de 12 mil millones de pesos para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El anuncio se realizó este miércoles, durante la conferencia matutina de Sheinbaum en Palacio Nacional, tras las gestiones del Gobierno de Jalisco para obtener financiamiento destinado a proyectos como el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara y la modernización de infraestructura para el suministro de agua.

Agradezco mucho a la Presidenta @Claudiashein, tenemos un acuerdo por el bien de Jalisco.



Una vez más demostramos que el diálogo y la propuesta, y no la confrontación, es lo que trae resultados para nuestra gente. pic.twitter.com/uGIu9nkpop — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 21, 2026

Pablo Lemus obtiene respaldo federal para obras de agua en Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscará garantizar los recursos necesarios para las obras sin generar endeudamiento, con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 2 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el gobierno federal pueda ayudarle a 2 millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara”, declaró Sheinbaum.

Tras el anuncio, Pablo Lemus reconoció el compromiso federal y destacó la importancia de la inversión para los proyectos hídricos de Jalisco.

“La Presidenta ha dado un gran anuncio que reconocemos y agradecemos: la inversión federal en las obras de infraestructura hídrica para Jalisco”, expresó el gobernador en redes sociales.

El mandatario estatal también señaló que Jalisco destinará un monto similar al anunciado por la Federación para obras relacionadas con el abastecimiento de agua.

¿Cómo será el Acueducto Chapala-Guadalajara?

Uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de Pablo Lemus es el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, que busca renovar la infraestructura que transporta agua desde el Lago de Chapala hacia la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La obra contempla las siguientes características:

Extensión: aproximadamente 42 kilómetros.

Capacidad: hasta 8 mil litros de agua por segundo.

Construcción: periodo estimado de dos años.

Objetivo: mejorar la continuidad del suministro y contar con infraestructura más confiable.

El proyecto pretende reducir la vulnerabilidad del sistema actual y atender las necesidades de abastecimiento de la población.

Gestiones de Pablo Lemus para conseguir recursos federales

El Gobierno de Jalisco planteó la renovación del acueducto como una prioridad desde octubre de 2024.

En abril de 2025 comenzaron los trabajos para desarrollar el proyecto ejecutivo, mientras que en marzo de 2026 se solicitó formalmente apoyo federal para el acueducto y la modernización de la Planta Potabilizadora Miravalle.

Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no contempló recursos específicos para estas obras.

Ante esta situación, Pablo Lemus presentó una alternativa de financiamiento mediante el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO).

Entre agosto y octubre de 2026 se realizaron reuniones entre autoridades estatales y federales, incluida la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para analizar opciones de financiamiento.

¿Qué otras obras de agua impulsa el Gobierno de Jalisco?

Además del Acueducto Chapala-Guadalajara, el gobierno estatal contempla otros proyectos para fortalecer el abastecimiento de agua:

Modernización de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.

Obras de conducción de La Calera.

Infraestructura pendiente para aprovechar el sistema El Zapotillo.

Estas intervenciones buscan mejorar el transporte, tratamiento y distribución de agua en Guadalajara.

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