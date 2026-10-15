Acueducto Chapala-Guadalajara: iniciativa de Lemus llegará al Congreso de Jalisco este 15 de octubre

Jalisco recibirá iniciativa para renovar el acueducto. Foto: Getty/Cuartoscuro

El Congreso de Jalisco comenzará este 15 de octubre de 2026 el proceso legislativo para analizar la iniciativa del gobernador Pablo Lemus Navarro que plantea construir un acueducto sustituto del Chapala-Guadalajara mediante un esquema de asociación público-privada (APP).

La propuesta busca renovar la infraestructura que abastece de agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con una obra de aproximadamente 42 kilómetros de longitud. La iniciativa contempla la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación del nuevo sistema de conducción.

De acuerdo con el documento presentado, el proyecto pretende mejorar la continuidad del suministro, reducir los costos de operación y fortalecer la seguridad hídrica de la zona metropolitana. Su avance dependerá del análisis legislativo y de las decisiones que adopte el Congreso estatal sobre el esquema de financiamiento propuesto.

Mañana inicia el turnado a comisión de la iniciativa legislativa del gobernador Pablo Lemus sobre el acueducto Chapala-Guadalajara, y su esquema de financiamiento público-privado.



Aquí pueden consultarla: https://t.co/idbCNrB3N9 pic.twitter.com/sFxdSawC9T — Andrés de la Peña (@andres_dlap) October 14, 2026

¿Cuál es el objetivo del proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara?

La iniciativa busca autorizar a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) a desarrollar el proyecto de inversión para construir, mantener, rehabilitar y operar el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, bajo un modelo de asociación público-privada.

El propósito central es reemplazar progresivamente el sistema actual, que después de más de tres décadas de operación requiere una renovación para mantener la confiabilidad del abastecimiento de agua potable.

Según el documento técnico, el acueducto existente es una infraestructura estratégica para Jalisco, pues suministra agua a más del 60% de la población del Área Metropolitana de Guadalajara.

La propuesta plantea modernizar la conducción del agua desde el lago de Chapala mediante equipos electromecánicos y sistemas de control que permitan mejorar las condiciones de operación, reducir riesgos y garantizar una mayor continuidad del servicio.

Foto: Gobierno de Jalisco.

¿Cómo será el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara?

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 42 kilómetros de infraestructura hidráulica, divididos en dos tramos: una línea de impulsión de 26 kilómetros y otra de conducción por gravedad de 16 kilómetros.

Ambas líneas tendrían tuberías de acero de 106 pulgadas de diámetro. Además, se construirían instalaciones complementarias para asegurar el funcionamiento del sistema y regular el flujo de agua.

Entre las obras previstas se encuentran una estación de bombeo de alta capacidad, una nueva subestación eléctrica y tanques para controlar las variaciones de presión, modificar el régimen hidráulico y entregar el agua al sistema de abastecimiento.

La infraestructura también incorporaría tecnología de supervisión, automatización y telemetría para monitorear el funcionamiento del acueducto y facilitar la operación a distancia.

El diseño contempla los siguientes componentes:

26 kilómetros de línea de impulsión y 16 kilómetros de línea a gravedad.

Una estación de bombeo con cinco equipos principales y uno de reserva.

Una nueva subestación eléctrica.

Cinco cámaras de aire y una de reserva para el control de transitorios hidráulicos.

Un tanque de oscilación, uno de cambio de régimen y uno de entrega.

Sistemas de control supervisorio (SCADA), automatización y telemetría.

Obras inducidas, cruces especiales y adquisición de terrenos para las instalaciones.

La finalidad es contar con un sistema de conducción más eficiente y con mejores herramientas para prevenir fallas que puedan afectar el suministro de agua potable.

¿Qué alcances estima tener el proyecto?

El documento de la iniciativa establece como alcance general la construcción, el mantenimiento, la rehabilitación y la operación del acueducto sustituto. Esto implica que la propuesta no se limita a levantar la infraestructura, sino que considera también su conservación y funcionamiento.

El proyecto prevé una conducción de agua de 42 kilómetros, acompañada de instalaciones eléctricas, hidráulicas y tecnológicas para mantener la presión y regular el flujo durante su operación.

La estación de bombeo y los equipos de reserva permitirían atender las necesidades operativas del sistema, mientras que los tanques y las cámaras de aire ayudarían a controlar las variaciones de presión que pueden presentarse en la conducción.

La iniciativa también contempla la adquisición de predios necesarios para instalar la planta de bombeo y los tanques, así como la ejecución de obras complementarias para conectar la infraestructura con el sistema de abastecimiento.

Estos alcances forman parte de la planeación técnica presentada para sustentar la renovación del acueducto.

¿Qué beneficios promete el proyecto para Guadalajara?

De acuerdo con las estimaciones incluidas en el documento, el proyecto beneficiaría a aproximadamente 3.15 millones de habitantes dentro de la zona de servicio del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Entre los beneficios planteados se encuentra fortalecer la seguridad hídrica de la zona metropolitana mediante la sustitución progresiva de una infraestructura que lleva más de 30 años en funcionamiento.

La modernización también buscaría mejorar la calidad del agua suministrada al reducir la dependencia del sistema antiguo a cielo abierto, además de incrementar la confiabilidad y continuidad del servicio para más de tres millones de personas.

Otro de los objetivos es disminuir los costos de operación mediante una mayor eficiencia energética y menores necesidades de mantenimiento. El documento también señala que podrían reducirse los gastos relacionados con el retiro de maleza acuática, el doble bombeo y los procesos de potabilización asociados con la calidad del agua del sistema actual.

Asimismo, la propuesta plantea disminuir los riesgos de afectaciones sociales vinculadas con inundaciones relacionadas con la operación de la infraestructura existente e incorporar herramientas modernas de monitoreo y control.

Se trata de beneficios estimados en la planeación del proyecto; su alcance efectivo dependerá de la construcción, la operación y los resultados que alcance el nuevo sistema.

¿Cómo se financiaría el acueducto sustituto?

La iniciativa del gobernador Pablo Lemus propone desarrollar el proyecto bajo un esquema de asociación público-privada. Este modelo permitiría establecer la participación de recursos públicos y privados para ejecutar la obra y atender las obligaciones relacionadas con su mantenimiento y operación.

Sin embargo, el documento técnico sobre las características de la infraestructura no basta por sí solo para determinar el costo total, los compromisos financieros que asumiría el Gobierno de Jalisco, la duración del contrato o las condiciones específicas de participación privada.

Esos elementos deberán revisarse en la documentación legislativa y financiera correspondiente antes de establecer el impacto presupuestal del proyecto.

El inicio del turnado a comisión previsto para el 15 de octubre representa el comienzo de la revisión legislativa de la propuesta, no su aprobación definitiva. El Congreso estatal deberá analizar la iniciativa antes de que pueda avanzar conforme al procedimiento correspondiente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.