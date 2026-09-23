Policía de Jalisco captura a Juvencio Román “N”, uno de los más buscados en Texas por homicidio

Policía de Jalisco detiene a ciudadano estadounidense. Foto: Gob. de Jalisco

La Policía de Jalisco rastreó y aprehendió en Tlajomulco de Zúñiga a un objetivo mayor buscado por homicidio en Texas, en los Estados Unidos (EE.UU.). Fue aprehendido mediante un dispositivo de rastreo del escuadrón de drones y el mapeo de la Comisaría de Inteligencia.

El Servicio de Marshals de los Estados Unidos y el FBI solicitaron la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco para la captura de Juvencio Román “N”, de 24 años, ciudadano estadounidense que contaba con una orden de aprehensión, desde 2022, y estaba en la lista de solicitud de repatriación por las autoridades estadounidenses.

Los datos con los que contaban las agencias estadounidenses señalaban que el individuo aparentemente se escondía en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Con drones, policía de Jalisco detuvo a prófugo de EE.UU. Fotos: Gob. de Jalisco

Así capturaron al objetivo prioritario

Con la información compilada, la Comisaría de Inteligencia realizó un cruce de información y trazó un dispositivo de rastreo con el escuadrón de drones y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

El despliegue rindió resultados en avenida Morelos, cerca del cruce con Júpiter, en la colonia Real del Sol, en donde ubicaron a un sujeto con las características del objetivo.

Una vez que corroboraron la identidad del sujeto, notificaron de la localización tanto a las agencias estadounidenses como al Instituto Nacional de Migración (INAMI), pues había ingresado de forma irregular al país.

Por lo anterior, el objetivo fue trasladado y puesto a disposición de autoridades conforme a los tratados de colaboración con el vecino país.

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