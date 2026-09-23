¿Fusión de huracanes? Experto del SMN pronostica posible efecto Fujiwhara entre Polo y Odalys

¿Polo y Odalys formarán un efecto Fujiwhara en el Pacífico? | Foto: Zoom Earth – IA

Los huracanes Polo y Odalys, que se formaron de manera simultánea en el océano Pacífico, podrían encontrarse en sus respectivas trayectorias y formar un efecto Fujiwhara, según dijo este miércoles Boris Hernández, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a los periodistas Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las nueve en Uno.

Cabe destacar que ambos ciclones siguen moviéndose y sus condiciones cambian constantemente, al grado que, tan solo unas horas antes, los propios expertos del SMN descartaban cualquier posibilidad de un efecto Fujiwhara.

¿Es posible un efecto Fujiwhara entre los huracanes Boris y Odalys?

El huracán Polo de categoría 4 y el huracán Odalys de categoría 1 podrían tener una interacción a largo plazo, formando un efecto Fujiwhara, de acuerdo con Boris Hernández, especialista del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Estos dos sistemas, en pronósticos a largo plazo, sí se prevé que tengan una interacción”. Boris Hernández, SMN

El especialista mexicano también auguró que, como parte de su interacción, Polo pueda absorber a Odalys al ser éste el ciclón de mayor intensidad. “Esto es una proyección a largo plazo“, aclaró Hernández en A las nueve en Uno.

El efecto Fujiwhara entre los huracanes Polo y Odalys no alteraría la trayectoria de ningún huracán, sino que ambos se fusionarían hasta que el ciclón mayor termine por imponerse, según Boris Hernández.

Los pronósticos cambian constantemente

Un día antes del pronóstico de Boris Hernández, el también experto del SMN Jaime Albarrán dijo al periodista de Uno TV Juan Rivas que se podía descartar cualquier posibilidad de que ambos ciclones se encontraran en un efecto Fujiwhara.

“Están muy lejos, eso ni lo mencionamos, porque nos ponemos más nerviosos. Están muy lejos uno de otro, no hay ningún problema”. Jaime Albarrán

Con corte a las 11:00 horas del 23 de septiembre, Polo se dirige al oeste, mientras que la trayectoria de Odalys le conduce hacia el este en el océano Pacífico, según muestra la plataforma de mapas Zoom Earth.

Hasta el momento, no se ha confirmado un efecto Fujiwhara en el océano Pacífico, sino que los pronósticos a largo plazo reconocen la posibilidad de que suceda.

El mismo martes, el meteorólogo estadounidense Jorge Torres aseguró que los expertos observarían si Polo y Odalys “se acercan lo suficiente como para interactuar entre sí“. Al momento, no han ofrecido actualizaciones al respecto.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara ocurre cuando dos ciclones que giran en la misma dirección se acercan lo suficiente y comienzan a girar intensamente alrededor de su centro común, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

Si un ciclón es mucho más fuerte que el otro, el más pequeño orbitará a su alrededor y finalmente chocará contra su vórtice para ser absorbido, según los expertos estadounidenses.

Si los dos ciclones tuvieran una intensidad similar, podrían gravitar una hacia la otra hasta alcanzar un punto común y fusionarse, o girarían uno alrededor del otro durante un tiempo antes de seguir sus propios caminos, según el NOAA.

“En raras ocasiones, el efecto Fujiwhara es acumulativo cuando los ciclones se encuentran, dando como resultado una tormenta más grande en lugar de dos más pequeñas“, remató la autoridad climatológica.

El huracán Polo bajó a categoría 4 tras alcanzar categoría 5

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 durante el martes 22 de septiembre, luego de una rápida intensificación; sin embargo, para este 23 de septiembre cayó a la categoría 4, según el SMN.

Con corte a las 10:30 horas de este miércoles, CONAGUA Clima informó que el sistema presentaba vientos sostenidos de hasta 240 km/h y rachas de 295 km/h.

⚠️ Ubicación actual del #Huracán #Polo la mañana de hoy. Sigue como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson por lo que seguimos monitoreando este sistema pic.twitter.com/CtK2i1pT54 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

El huracán Polo mantiene una zona de prevención por efectos de viento de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Odalys es un huracán de categoría 1

Mientras Polo disminuyó de categoría, la tormenta tropical Odalys se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 1 en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La intensificación ocurrió a las 03:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, tiempo del centro de México. En ese momento, Odalys se ubicaba a 2 mil 85 kilómetros de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

De acuerdo con el NHC, no había vigilancias ni avisos costeros relacionados con Odalys, debido a que el sistema se mantiene mar adentro y no representa peligro para México.

https://twitter.com/conagua_clima/status/2102690065919164667

El huracán Odalys se desplazaba hacia el este-noreste y se esperaba que mantuviera ese movimiento durante los siguientes dos días, aunque a una velocidad ligeramente menor.

Posteriormente, el pronóstico señalaba un giro gradual hacia el noreste y después hacia el norte durante el final de esta semana.

El NHC indicó que se esperaba un fortalecimiento adicional durante el siguiente día o dos, seguido de una tendencia de debilitamiento hacia el final de la semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 20 kilómetros desde el centro de Odalys, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzaban hasta 240 kilómetros.

A las 15:00 horas, el ciclón tropical se localizaba a 2 mil 290 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y continuaba alejándose.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento