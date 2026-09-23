Erika Torbellín recibió amenazas tras la detención de una mujer vinculada con la muerte de su hijo

El caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, un adolescente de 13 años que murió tras asistir a un campamento de una academia militarizada en Morelos, volvió a cobrar relevancia luego de que su madre Erika Torbellín denunciara que ha recibido amenazas tras la detención de una mujer relacionada con el caso.

En entrevista para el programa “A las Nueve en Uno”, Erika Torbellín declaró que ha recibido ciertas amenazas tras la detención de Mariana “N”, a quien se acusa de haber participado en las agresiones que ocasionaron la muerte de su hijo Erick.

“Ya me identificaron que es la hermana (de Mariana “N”) la que está haciendo ese tipo de amenazas. Me está diciendo que ya tengo una deuda con ella, que sabe mi ubicación, que pronto me las va a cobrar. De parte de otros familiares también sé que me han estado agrediendo en redes sociales”, dijo Erika

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