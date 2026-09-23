Xi Jinping llega a EU para reunirse con Trump; estos son los temas de la agenda

Xi Jinping llega a EU para reunirse con Trump. Foto: AFP

El presidente de China, Xi Jinping, inició este miércoles 23 de septiembre una visita de Estado de tres días a Estados Unidos, donde se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para abordar asuntos comerciales, tecnológicos y geopolíticos entre ambos países.

Xi permanecerá en territorio estadounidense hasta el viernes 25 de septiembre. Su agenda contempla un encuentro con Trump en Washington el jueves 24 de septiembre, en un momento en que ambos gobiernos mantienen diferencias en materia de comercio, tecnología y otros asuntos internacionales.

El mandatario estadounidense tiene previsto recibir personalmente a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, cuando lleguen este miércoles por la noche a una base militar de Maryland, utilizada también por el Air Force One.

La Casa Blanca prepara además una ceremonia oficial y una cena de Estado para el jueves, como parte de las actividades previstas durante la visita del presidente chino.

El encuentro será la segunda reunión entre Trump y Xi Jinping en 2026, después de la que ambos sostuvieron en Beijing en mayo. En aquella ocasión, los gobiernos de ambos países alcanzaron acuerdos destinados a estabilizar su relación económica y establecieron mecanismos bilaterales para tratar asuntos relacionados con comercio e inversión.

¿Qué discutirán Trump y Xi Jinping?

La agenda de Trump y Xi Jinping incluye distintos asuntos relacionados con la relación bilateral y el escenario internacional. Entre ellos se encuentran el comercio, las restricciones tecnológicas, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro y las tierras raras.

Uno de los principales temas económicos será el futuro de la tregua comercial entre Washington y Beijing, debido a la proximidad de su vencimiento en noviembre.

Funcionarios económicos de Estados Unidos y China mantuvieron conversaciones previas en Nueva York como parte de los preparativos para el encuentro entre ambos mandatarios.

Las tierras raras también forman parte de las diferencias entre los dos países. Estos minerales son utilizados en industrias como la electrónica, los vehículos eléctricos y distintas tecnologías avanzadas.

El Gobierno chino señaló esta semana que mantiene su compromiso con la estabilidad de las cadenas mundiales de suministro de minerales estratégicos. Sin embargo, persisten diferencias con Washington sobre las restricciones relacionadas con determinadas exportaciones.

La inteligencia artificial será otro de los asuntos presentes en el contexto de la reunión. Estados Unidos y China compiten por el desarrollo de modelos avanzados, semiconductores e infraestructura tecnológica.

El desarrollo de esta tecnología también ha generado un debate internacional sobre los riesgos y la regulación de los sistemas de inteligencia artificial.

Taiwán e Irán, entre los temas sensibles

Además de los asuntos económicos y tecnológicos, Taiwán continúa como uno de los principales puntos de desacuerdo entre China y Estados Unidos.

Antes de la llegada de Xi Jinping, el embajador chino en Estados Unidos reiteró que Beijing considera el tema de Taiwán y otras cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales como asuntos que Washington no debería cruzar.

La situación de Irán también forma parte del contexto internacional de la reunión entre los presidentes.

Durante la visita de Donald Trump a Beijing en mayo, ambos mandatarios coincidieron públicamente en que Irán no debía obtener un arma nuclear y respaldaron la reapertura del estrecho de Ormuz.

En el nuevo encuentro, el conflicto y las relaciones de Beijing con Teherán forman parte del escenario internacional que rodea las conversaciones entre Trump y Xi.

Trump prepara una cena con líderes tecnológicos

La visita de Xi Jinping a Estados Unidos también tendrá un componente empresarial. Para la cena de Estado prevista para el jueves se espera la presencia de ejecutivos de empresas tecnológicas y financieras estadounidenses.

Entre los invitados previstos se encuentran:

Sam Altman , de OpenAI

, de OpenAI Tim Cook , de Apple

, de Apple Jensen Huang , de Nvidia

, de Nvidia Elon Musk , de Tesla

, de Tesla Sundar Pichai , de Alphabet

, de Alphabet Jeff Bezos , de Amazon

, de Amazon Michael Dell

También se prevé la participación de representantes del sector financiero de Estados Unidos.

Por parte de China, Xi podría estar acompañado por una delegación empresarial. Reuters informó previamente que entre las compañías consideradas se encontraban BYD, CATL, Xiaomi, Hisense y Bank of China.

La composición definitiva de la delegación empresarial china no estaba confirmada entonces.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que Xi Jinping y Donald Trump intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones entre ambos países y distintos asuntos internacionales.

Beijing afirmó que busca fortalecer el diálogo y la cooperación entre China y Estados Unidos, al tiempo que pretende gestionar las diferencias existentes con Washington.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.