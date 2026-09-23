Calendario SEP: confirman suspensión de clases para este viernes 25 de septiembre

Aún le quedan algunos “puentes” al 2026. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el próximo viernes 25 de septiembre no habrá clases, por lo que habrá un descanso de tres días para los estudiantes de educación básica en el país.

La fecha fue anunciada desde que la dependencia presentó el calendario el pasado 15 de julio. En éste, también se puede observar los próximos “puentes” que gozarán los alumnos en lo que resta del 2026.

Foto: SEP

¿Por qué no habrá clases este viernes 25 de septiembre?

El calendario escolar de la SEP señala que el 25 de septiembre habrá “Consejo Técnico Escolar” (CTE) por lo que estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.

¿Qué es el Consejo Técnico Escolar de la SEP?

El Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión de trabajo que se lleva a cabo en las escuelas de educación básica. Estas sesiones se realizan antes del inicio del ciclo escolar y también el último viernes de cada mes.

En el CTE participan el director del plantel y todo el personal docente. Durante estas reuniones se analizan las necesidades de las y los alumnos, los avances académicos y las problemáticas pedagógicas, con el objetivo de tomar decisiones y definir acciones comunes para mejorar el trabajo escolar.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Cuáles son los “puentes” de la SEP para el 2026?

Los próximos “puentes” marcados en el calendario oficial de la SEP son los siguientes:

Del viernes 30 de octubre (CTE) al lunes 2 de noviembre, fecha en la que no habrá clases porque hay “suspensión de labores docentes”. Los alumnos regresan a las aulas el 3 de noviembre.

(CTE) al lunes 2 de noviembre, fecha en la que no habrá clases porque hay “suspensión de labores docentes”. Los alumnos regresan a las aulas el 3 de noviembre. Del viernes 13 de noviembre, por “registro de calificaicones” al lunes 16 de noviembre. Los alumnos regresan a la escuela el martes 17 de noviembre.

al lunes 16 de noviembre. Los alumnos regresan a la escuela el martes 17 de noviembre. Del viernes 27 al 29 de noviembre. Las clases se retoman el lunes 30.

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