Noticias de hoy 23 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Noticias de hoy 23 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas Sheinbaum y Trump La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que mantienen una buena relación con Estados Unidos, después de que Donald Trump calificó al país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles. Huracán Polo El huracán Polo se degradó […]
Noticias de hoy 23 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió que mantienen una buena relación con Estados Unidos, después de que Donald Trump calificó al país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles.
El huracán Polo se degradó a categoría 4 durante la madrugada, mientras Odalys se fortaleció hasta alcanzar la categoría 1 en el océano Pacífico.
En 2025, México alcanzó una población de 130.9 millones de habitantes, es decir, 4.9 millones más que en 2020, de acuerdo con el Inegi.
Senadores de Morena y del Partido Verde reaccionaron a la advertencia del Partido del Trabajo por romper la alianza oficialista debido al reparto de candidaturas.
El Valencia FC fichó a Javier Aguirre como su nuevo director técnico en un intento por salvar al equipo del descenso, lo que marca el regreso del “Vasco” a la LaLiga de España.
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