Huracán Polo: lista de 33 municipios de Jalisco que se quedan sin clases presenciales hasta el viernes

| 09:38 | E. Santiago | Agencias

La medida podría levantarse antes si las condiciones meteorológicas mejoran y dejan de representar un riesgo para la población.
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En Jalisco no hay clases en 33 municipios por Polo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Ante la evolución del huracán Polo, la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) suspendió las clases presenciales en escuelas de diversos municipios del estado como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo. Las actividades escolares serán a distancia.

Suspensión de clases presenciales en Jalisco

La suspensión comenzará este miércoles 23 de septiembre y contempla ambos turnos de planteles de todos los niveles educativos a cargo de la dependencia. La medida permanecerá vigente hasta el viernes 25 de septiembre, aunque podría levantarse antes si las condiciones meteorológicas mejoran y dejan de representar un riesgo para la población.

Juan Carlos Flores, titular de la SEJ, dijo que las actividades escolares serán a distancia. “El miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá suspensión de actividades presenciales en las escuelas y las actividades escolares se realizarán a distancia”.

¿En qué municipios de Jalisco se suspenden las clases?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Jalisco, la suspensión aplica en los siguientes 33 municipios:

  • Pihuamo
  • Tonila
  • Tuxpan
  • Zapotitlán de Vadillo
  • Tolimán
  • Atengo
  • Autlán de Navarro
  • Ayutla
  • Chiquilistlán
  • Cuautla
  • Ejutla
  • Unión de Tula
  • El Grullo
  • El Limón
  • Juchitlán
  • Tecolotlán
  • Tenamaxtlán
  • Tonaya
  • Tuxcacuesco
  • Casimiro Castillo
  • Cihuatlán
  • Cuautitlán de García Barragán
  • La Huerta
  • Tomatlán
  • Villa Purificación
  • Atenguillo
  • Cabo Corrientes
  • Guachinango
  • Mascota
  • Mixtlán
  • Puerto Vallarta
  • San Sebastián del Oeste
  • Talpa de Allende

¿Qué recomienda Educación de Jalisco ante el huracán Polo?

La dependencia exhortó a la comunidad educativa de las zonas donde se suspendieron las actividades presenciales a permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.

También recomendó suspender actividades recreativas, reforzar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atenta a las indicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La SEJ señaló que la suspensión forma parte de las acciones preventivas ante la evolución del huracán Polo y que las actividades presenciales se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo.

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