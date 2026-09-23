Huracán Polo: lista de 33 municipios de Jalisco que se quedan sin clases presenciales hasta el viernes

En Jalisco no hay clases en 33 municipios por Polo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Ante la evolución del huracán Polo, la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) suspendió las clases presenciales en escuelas de diversos municipios del estado como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal educativo. Las actividades escolares serán a distancia.

Suspensión de clases presenciales en Jalisco

La suspensión comenzará este miércoles 23 de septiembre y contempla ambos turnos de planteles de todos los niveles educativos a cargo de la dependencia. La medida permanecerá vigente hasta el viernes 25 de septiembre, aunque podría levantarse antes si las condiciones meteorológicas mejoran y dejan de representar un riesgo para la población.

Juan Carlos Flores, titular de la SEJ, dijo que las actividades escolares serán a distancia. “El miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre habrá suspensión de actividades presenciales en las escuelas y las actividades escolares se realizarán a distancia”.

¿En qué municipios de Jalisco se suspenden las clases?

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Jalisco, la suspensión aplica en los siguientes 33 municipios:

Pihuamo

Tonila

Tuxpan

Zapotitlán de Vadillo

Tolimán

Atengo

Autlán de Navarro

Ayutla

Chiquilistlán

Cuautla

Ejutla

Unión de Tula

El Grullo

El Limón

Juchitlán

Tecolotlán

Tenamaxtlán

Tonaya

Tuxcacuesco

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

La Huerta

Tomatlán

Villa Purificación

Atenguillo

Cabo Corrientes

Guachinango

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

¿Qué recomienda Educación de Jalisco ante el huracán Polo?

La dependencia exhortó a la comunidad educativa de las zonas donde se suspendieron las actividades presenciales a permanecer en lugares cerrados y seguros durante las tormentas.

También recomendó suspender actividades recreativas, reforzar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atenta a las indicaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

La SEJ señaló que la suspensión forma parte de las acciones preventivas ante la evolución del huracán Polo y que las actividades presenciales se reanudarán cuando las condiciones meteorológicas no representen un riesgo.

La prevención comienza antes de que llegue la emergencia.



Ante la alerta azul por el huracán Polo, es momento de mantenernos preparadas y preparados.



Te pedimos consultar las actualizaciones de las autoridades, seguir las recomendaciones de @PCJalisco y evitar compartir… pic.twitter.com/BxDcr5MRz1 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) September 23, 2026

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