Camión se incendia y químico reacciona en la autopista Guadalajara-Tepic: ve video

Camión que se incendió transportaba metabisulfito de sodio. Foto: GN Carreteras

Un accidente entre unidades de transporte de carga provocó una emergencia química que paralizó durante varias horas la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del kilómetro 72, luego de que uno de los vehículos involucrados que transportaba metabisulfito de sodio se incendiara.

Aunque la situación ya fue controlada por las autoridades, la circulación continúa afectada debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas y neutralizar los residuos del producto químico.

💥 ¡Accidente químico en Guadalajara! ☢️



🚨Permanece la afectación en la Autopista Guadalajara–Tepic, a la altura de Plan de Barrancas, tras el accidente de un camión que transportaba metabisulfito de sodio.



👨🏻‍🚒Protección Civil trabaja en la neutralización del químico y el… pic.twitter.com/1ptzSdUo9i — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 24, 2026

Incendio derivó en una reacción química

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras, el accidente fue reportado alrededor de las 21:32 horas del 23 de septiembre, cuando dos unidades de carga se vieron involucradas en un percance que derivó en un incendio.

#Tomeprecauciones en #Jalisco se registra cierre total de circulación por #Vehiculoincendiado cerca del Km 072+000 de la autopista Guadalajara-Tepic. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/0Uu6p6I2zt — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 24, 2026

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron al lugar para sofocar las llamas. Sin embargo, durante la atención de la emergencia se identificó que una de las unidades transportaba metabisulfito de sodio.

Según los reportes, el contacto del material con el agua utilizada para combatir el fuego provocó una reacción que generó vapores irritantes y potencialmente tóxicos, lo que obligó a elevar el nivel de emergencia.

Cierran completamente la autopista

Ante la presencia de los vapores, las autoridades decidieron cerrar totalmente la circulación para evitar riesgos a los automovilistas y a las comunidades cercanas.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los cuerpos de emergencia desplegados sobre la carretera mientras trabajaban para contener la nube química y evitar su propagación.

En las imágenes también se observa el uso de espuma especializada para controlar la emanación de vapores generada por el químico.

Especialistas en materiales peligrosos atienden contingencia en Plan de Barrancas. Un choque de camión provocó una reacción ácida de metabisulfito de sodio con agua. Se mantiene el cierre de circulación con sentido a Tepic. pic.twitter.com/eQARfvkq33 — Ricardo García (@RiGarciaJal) September 24, 2026

Así controlaron la fuga del químico

Además de la espuma utilizada por los bomberos, una de las medidas implementadas fue cubrir el producto derramado con grandes cantidades de tierra y arena seca.

Camiones de volteo fueron movilizados a la zona para depositar material sobre el asfalto y aislar el metabisulfito de sodio, con el objetivo de reducir la reacción química y contener los vapores.

Las labores se prolongaron durante varias horas debido a la complejidad de la emergencia y a los riesgos asociados con el manejo de materiales peligrosos.

Circulación sigue afectada

La Guardia Nacional informó que la situación se encuentra bajo control y que ya fue habilitado un carril en dirección a Tepic.

#TomeloEnCuenta en #Jalisco continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras incendio de un vehículo, cerca del Km 072+000 de la autopista Guadalajara-Tepic. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Lgi2MCP8CQ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 24, 2026

No obstante, el tránsito continúa lento debido a la presencia de grúas pesadas y personal especializado que trabaja en el retiro de los vehículos siniestrados y la limpieza de la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, atender las indicaciones del personal en carretera y considerar rutas alternas mientras concluyen por completo las maniobras de liberación.

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