Protección Civil activa operativo preventivo por el huracán Trudy en la Costa Sur de Jalisco 

Jalisco activa medidas preventivas por el huracán Trudy. Foto: Cuartoscuro.

Ante el avance del huracán Trudy, elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) desplegaron un operativo preventivo en la Costa Sur del estado para informar a la población sobre los riesgos del fenómeno meteorológico y las medidas de seguridad que deben seguir, especialmente quienes viven en zonas vulnerables.

Huracán Trudy: llaman a habitantes de Jalisco a acudir a refugios

El comandante de la UEPCBJ, Osvaldo Nicolás Hernández Arvizu, informó que la movilización del personal comenzó un día antes, con recorridos y labores de difusión.

Como parte del operativo preventivo por el huracán Trudy, Protección Civil exhortó a la población a buscar refugio con familiares y, en caso de no contar con esa posibilidad, acudir a los refugios temporales que se habilitan ante la emergencia.

“Ya están operando desde ayer, haciendo la campaña de difusión hacia las zonas vulnerables, con una invitación a que se refugien en lugares seguros, primeramente con familiares y, en el caso de que no cuenten con esa oportunidad, pueden hacerlo a través de un refugio temporal”, explicó Hernández Arvizu.

Las acciones buscan que las personas que habitan en áreas de riesgo conozcan las alternativas disponibles y tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas.

Puerto Vallarta refuerza medidas preventivas ante fenómenos meteorológicos

Por su parte, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, señaló que las experiencias previas con huracanes han contribuido a que los habitantes conozcan mejor los riesgos y las recomendaciones de Protección Civil.

El alcalde mencionó los efectos de fenómenos como Kenna, Nora y Lidia, y destacó la disposición de la población para atender las acciones preventivas implementadas por las autoridades.

Munguía indicó que ha observado receptividad entre los habitantes de Puerto Vallarta ante las medidas de seguridad que se promueven frente a este tipo de contingencias.

Mantienen bandera roja en playas de Jalisco por el oleaje

Como medida preventiva ante las condiciones del mar, las autoridades mantienen bandera roja en las playas de Jalisco, debido al fuerte oleaje registrado en la zona costera.

Pese a esta advertencia, durante el mediodía del sábado se observó una importante presencia de personas en las playas de Puerto Vallarta.

La bandera roja indica condiciones peligrosas para ingresar al mar, por lo que se recomienda a los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y evitar nadar mientras se mantenga la restricción.

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