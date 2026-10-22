Presa El Zapotillo: “Es un desastre absoluto”, afirma Luege Tamargo, exdirector de Conagua

La presa El Zapotillo representa un “desastre absoluto” por la falta de continuidad de los proyectos hídricos y las decisiones que modificaron su construcción, afirmó José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y presidente de Ciudad Posible, durante una entrevista en “A las nueve en Uno”. El exfuncionario señaló que la obra estaba diseñada para abastecer de agua a Guadalajara, Los Altos de Jalisco y León, Guanajuato, pero el proyecto original no se concretó como estaba previsto.

Luege Tamargo explicó que la presa fue proyectada para almacenar 900 millones de metros cúbicos de agua, con una cortina de 105 metros de altura. Sin embargo, indicó que la construcción quedó en 80 metros y posteriormente se realizaron modificaciones que, de acuerdo con su estimación, redujeron su capacidad a mucho menos de 100 millones de metros cúbicos. El exdirector de Conagua sostuvo que, en lugar de los 3 metros cúbicos por segundo contemplados originalmente, el suministro previsto para Guadalajara sería de uno.

Ante la crisis de abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Luege Tamargo consideró necesario recuperar el proyecto de El Zapotillo y evaluar el estado de la cortina de la presa. También cuestionó la propuesta de construir un segundo acueducto desde el Lago de Chapala, al advertir que podría afectar sus niveles. Para el exfuncionario, la falta de continuidad entre administraciones ha provocado la pérdida de 20 años en un proyecto que consideró fundamental para el suministro de agua.

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