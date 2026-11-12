Reportan enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados en Ocotlán, Jalisco; reportan dos lesionados

Ocotlán: se enfrentan militares y civiles armados. Foto: Omar Hernández/Cuartoscuro

Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados se registró en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur del municipio de Ocotlán, Jalisco.

El hecho fue confirmado por el Ayuntamiento de Ocotlán, que informó que, aunque el intercambio de disparos concluyó, el operativo de seguridad continúa con la participación de corporaciones de los tres niveles de Gobierno. Dicho enfrentamiento resultó con dos personas lesionadas tras el enfrentamiento.

En Ocotlán Jalisco ya se salieron de control los narcos pic.twitter.com/2cBAuyfsNM — AXL FULGENCIO (@SirHijoDPuta) November 12, 2026

¿Cómo ocurrió el ataque contra elementos del Ejército en Ocotlán?

El enfrentamiento comenzó cuando elementos del Ejército Mexicano detectaron un vehículo con reporte de robo en circulación. Al intentar intervenir, sus ocupantes presuntamente abrieron fuego contra los militares, quienes repelieron la agresión.

El intercambio de disparos ocurrió en las inmediaciones de las calles Maravillas y Lázaro Cárdenas, en la colonia Río Colorado, al sur de Ocotlán. El saldo preliminar fue de dos personas lesionadas, presuntamente una mujer civil y un elemento militar.

¿Qué medidas de seguridad implementaron las autoridades en Ocotlán?

Tras el enfrentamiento, se desplegó un operativo de seguridad con corporaciones de los tres niveles de gobierno. Aunque los disparos concluyeron, el Ayuntamiento informó que el dispositivo permanece activo en la zona.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las inmediaciones resguardarse en sus domicilios y evitar traslados. También recomendaron a las escuelas mantener protegidos a alumnos y docentes, permitir el paso de vehículos de emergencia y respetar el perímetro de seguridad.

Gobierno de Ocotlán confirma enfrentamiento al sur del municipio

A través de un comunicado, el Gobierno de Ocotlán informó que el enfrentamiento ocurrió en las zonas de Maravillas y Lázaro Cárdenas, donde se desplegaron elementos de seguridad y unidades de emergencia.

Foto: Facebook Gobierno de Ocotlán

La autoridad municipal señaló que estableció coordinación con instancias estatales y federales para atender la situación y proteger a la población.

Aunque las detonaciones concluyeron, las corporaciones de seguridad mantienen presencia en el lugar como parte del operativo.

Ahora en Ocotlán. Enfrentamiento de Fuerzas Federales con civiles armados, posible detención de lider del CJNG.. Se habla de militares lesionados..

Información en desarrollo @NDFrente pic.twitter.com/ovwtyKvqZR — Aarón Estrada (@aaronprensa) November 12, 2026

CUCiénega suspende actividades presenciales en sede Ocotlán hasta nuevo aviso

El Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), de la Universidad de Guadalajara, informó la suspensión de actividades presenciales en su sede Ocotlán, Jalisco, a partir de este 12 de noviembre y hasta nuevo aviso.

La institución señaló que la medida busca salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, en atención a las indicaciones de las autoridades.

El centro universitario permanecerá abierto para quienes necesiten resguardarse. La reanudación de actividades se dará a conocer a través de sus canales oficiales.

CUCiénega suspende actividades presenciales en Atotonilco y La Barca

El Centro Universitario de la Ciénega (CUCiénega), de la Universidad de Guadalajara, informó también la suspensión de actividades presenciales en sus sedes de Atotonilco y La Barca, Jalisco, hasta nuevo aviso.

La medida busca salvaguardar la integridad y seguridad de la comunidad universitaria, en atención a las indicaciones de las autoridades. La institución pidió seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atenta a sus canales de comunicación para conocer cuándo se reanudarán las actividades.

Piden a la población resguardarse y evitar traslados

Ante los hechos, el Ayuntamiento pidió a las personas que se encuentran en las inmediaciones permanecer en sus domicilios, evitar desplazamientos por la zona y seguir las indicaciones de las autoridades.

También recomendó a los planteles educativos posponer las actividades presenciales que todavía no hayan comenzado. En caso de que estudiantes y personal ya se encuentren dentro de las instalaciones, deberán permanecer resguardados y evitar salir hasta recibir indicaciones para un traslado seguro.

El Ejército Mexicano persiguió a al menos un par de camionetas por las calles de Ocotlán. Al llegar a Río Colorado, los elementos de la Defensa alcanzaron a una camioneta, provocando su volcadura. Así lo captaron vecinos#Alguienlotienequedecir #JLMNoticias #Aguascalientes https://t.co/JhQAx0lhoU pic.twitter.com/QxgN6qUlcb — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 12, 2026

Además, solicitó permitir el paso de las unidades de emergencia, no acercarse al sitio del enfrentamiento y evitar compartir información sin verificar.

Para reportar cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.

El Gobierno municipal indicó que continuará informando sobre la situación a través de sus canales oficiales.

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