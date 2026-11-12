¿Por qué alumnos de educación básica no tienen clases este viernes 13 de noviembre?

Educación básica no tendrá clases este viernes 13. Foto. Cuartoscuro/Getty

Los alumnos de educación básica tendrán un megapuente de cuatro días en noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El descanso comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el lunes 16, por lo que estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán actividades escolares durante ese periodo.

Este fin de semana largo se debe a dos fechas contempladas en el calendario oficial: el registro de calificaciones y la suspensión de labores docentes por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Habrá megapuente de noviembre de la SEP?

Sí. El calendario escolar establece cuatro días consecutivos sin clases para los estudiantes de educación básica, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre.

Así se distribuirán las fechas:

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones en los sistemas de control escolar

registro de calificaciones en los sistemas de control escolar Sábado 14 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Domingo 15 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Revolución Mexicana

De esta manera, los alumnos regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre de 2026.

Foto: SEP

¿Por qué no habrá clases el viernes 13 de noviembre?

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP establece que el viernes 13 de noviembre está destinado al registro de calificaciones.

Durante esta jornada, los docentes realizan actividades administrativas relacionadas con la captura de los resultados académicos de sus estudiantes en los sistemas de control escolar.

Por ello, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no deberán presentarse a los planteles ese día.

Es importante señalar que esta fecha corresponde al registro de calificaciones y no a una suspensión de labores docentes por un día festivo.

¿Por qué no habrá clases el lunes 16 de noviembre?

El lunes 16 de noviembre está marcado en el calendario de la SEP como día de suspensión de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Aunque la conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, el descanso se recorre al tercer lunes de noviembre, de acuerdo con la disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo.

Por esta razón, el lunes 16 será un día sin actividades escolares para los alumnos de educación básica.

¿Cuándo regresan a clases los alumnos?

Después de los cuatro días de descanso, las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de noviembre de 2026, conforme al calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027.

El calendario de la SEP aplica para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades del país.

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