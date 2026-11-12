Cartilla Militar: ¿todavía la necesitas para trabajar o hacer trámites en México?

Foto: Defensamx1/Cuartoscuro

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional sigue vigente y puede ser solicitada para ingresar a determinadas instituciones o concursar por plazas gubernamentales; sin embargo, no es un requisito general para conseguir cualquier empleo.

Aunque para algunas personas la Cartilla Militar parece un documento del pasado, en México todavía tiene validez y existen disposiciones legales que mantienen la obligación de cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN).

Pero ¿realmente necesitas tenerla liberada para conseguir trabajo, estudiar una carrera o realizar trámites ante el Gobierno? La respuesta depende de la actividad y de los requisitos establecidos por cada institución.

¿Qué dice la Ley del Servicio Militar sobre la Cartilla?

La Ley del Servicio Militar, en su artículo 1, establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización.

Por su parte, el artículo 4 señala que el alistamiento comienza durante el segundo semestre del año en que las personas cumplen 18 años y que las obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que cumplen 40.

La legislación también contempla disposiciones relacionadas con el ámbito laboral y administrativo:

Artículo 19: establece que patrones, sindicatos y otras organizaciones deben exigir a las personas que dependan económicamente de ellos y tengan obligaciones militares que las cumplan. En caso contrario, deben inscribirlas ante las Juntas Municipales de Reclutamiento.

establece que patrones, sindicatos y otras organizaciones deben exigir a las personas que dependan económicamente de ellos y tengan obligaciones militares que las cumplan. En caso contrario, deben inscribirlas ante las Juntas Municipales de Reclutamiento. Artículo 20: señala que funcionarios y empleados de la Federación, los estados y los municipios deben verificar que los mexicanos que acudan a realizar asuntos de su competencia hayan cumplido con las obligaciones establecidas en la ley.

Foto: Ley del Servicio Militar

Estas disposiciones mantienen la relación entre el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, los empleadores y las autoridades. No obstante, es importante distinguir entre la obligación de cumplir el servicio y la presentación de la cartilla liberada como requisito para una actividad específica.

¿Todavía solicitan la Cartilla Militar para conseguir trabajo?

Sí. Algunas dependencias del Gobierno federal todavía incluyen la Cartilla del Servicio Militar Nacional entre los documentos necesarios para participar en concursos de plazas públicas.

Por ejemplo, en convocatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación durante marzo de 2026se solicitó presentar la cartilla liberada o, en determinados casos, un documento que acreditara una excepción para cumplir con el Servicio Militar Nacional.

En una de estas convocatorias se especificó que el requisito era obligatorio para hombres de hasta 40 años, de acuerdo con el límite establecido en la Ley del Servicio Militar.

Esto significa que el documento todavía puede ser necesario para acceder a determinados puestos gubernamentales, aunque sus condiciones dependen de cada convocatoria.

En el sector privado, la ley establece obligaciones para los empleadores respecto al cumplimiento del servicio militar de las personas que dependen económicamente de ellos. Sin embargo, esto no significa que todas las empresas deban solicitar indistintamente la cartilla liberada como condición para contratar personal.

Por ello, antes de participar en un proceso de selección, es recomendable revisar los requisitos específicos de la vacante.

¿Es necesaria para ingresar al Ejército o la Guardia Nacional?

En este caso, existe un requisito expreso.

El 20 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que actualizó su denominación para incluir también a la Guardia Nacional.

En su artículo 17, fracción IV, establece que las personas aspirantes a causar alta en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional deben contar con la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

De esta manera, el documento forma parte de los requisitos para ingresar como personal a estas instituciones.

Es importante aclarar que se trata de una condición para el ingreso a las corporaciones señaladas, no de una obligación para todas las personas que estudian carreras relacionadas con las áreas militar o de seguridad.

¿Qué pasa si tienes más de 40 años y no tienes la cartilla liberada?

La Ley del Servicio Militar establece que las obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que se cumplen los 40 años.

Esta disposición también se refleja en algunas convocatorias gubernamentales, que contemplan excepciones para quienes superan esa edad.

No obstante, cumplir 40 años no significa que automáticamente se obtenga una cartilla liberada. Lo que establece la ley es el término de las obligaciones militares; la documentación que pueda solicitar una institución dependerá de sus requisitos particulares.

¿Cómo puedes tramitar la Cartilla Militar?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establece que los mexicanos pueden realizar el trámite ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento certificada

Comprobante de domicilio vigente

Comprobante del grado máximo de estudios

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Cuatro fotografías recientes, con las características establecidas por la Sedena

El trámite de alistamiento está dirigido a mexicanos de 18 a 39 años. También contempla a las personas remisas, es decir, quienes no obtuvieron su cartilla al cumplir 18 años.

La dependencia publica los requisitos y las indicaciones para realizar el procedimiento en su portal oficial.

En cuestión la Cartilla Militar no ha perdido su vigencia. Aunque no es un documento que todas las empresas deban solicitar para cualquier contratación, todavía puede ser un requisito para ingresar a determinadas instituciones, participar en concursos de empleo público y acreditar el cumplimiento de obligaciones previstas en la legislación mexicana.

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