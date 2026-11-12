Pagar un crédito Fovissste podría costar menos: lanzan programas de restructura y liquidación

Descuentos y reestructuras estarán disponibles por un año. Foto: Cuartoscuro

El Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) publicó dos programas para quienes tienen un crédito de vivienda y buscan liquidarlo o ponerse al corriente con sus pagos.

Los beneficios incluyen descuentos de 5, 10 y 15% sobre el saldo insoluto, así como la posibilidad de cambiar créditos de UMA a pesos, con pagos fijos y una tasa de interés de 9%. Sin embargo, cada opción tiene requisitos distintos.

#NotaFovissste | ¡Ya es oficial!



El Diario Oficial de la Federación publicó dos programas del Fovissste:



👉🏽 Hasta 15 % de descuento por liquidación anticipada.



👉🏽 Reestructura de UMA a pesos, con pagos fijos y tasa del 9 % para créditos elegibles.



📰 Conoce los detalles en… — FOVISSSTE (@FOVISSSTEmx) November 11, 2026

¿Quiénes pueden obtener descuentos de 5, 10 y 15% en Fovissste?

Quienes quieran liquidar su crédito antes del plazo acordado pueden solicitar una reducción sobre el saldo pendiente. El porcentaje depende de la antigüedad del financiamiento y de la situación laboral:

5%: para trabajadores en activo o pensionados con créditos vigentes de más de cuatro años y hasta nueve años, 11 meses y 29 días.

para trabajadores en activo o pensionados con créditos vigentes de más de cuatro años y hasta nueve años, 11 meses y 29 días. 10%: para créditos vigentes con más de 10 años de antigüedad. Si la persona ya no trabaja en el sector público, el financiamiento debe tener más de cuatro años.

para créditos vigentes con más de 10 años de antigüedad. Si la persona ya no trabaja en el sector público, el financiamiento debe tener más de cuatro años. 15%: para trabajadores en activo, personas fuera del sector público o pensionadas con créditos vigentes de más de 10 años. No deben tener pagos vencidos ni haber recibido una quita previa que haya reducido el saldo insoluto.

Los descuentos de 5 y 10% están disponibles de manera permanente. El de 15% se aplica de octubre a enero de cada año y está sujeto a evaluación.

Para obtener cualquiera de estos beneficios, la persona acreditada debe solicitarlo y liquidar el crédito en la quincena indicada en su ficha de pago. Los créditos en cobranza extrajudicial o judicial no pueden acceder a los descuentos de 5 y 10%.

Una vez cubierto el monto, Fovissste emitirá la constancia de finiquito y el estado de cuenta para iniciar la cancelación de la hipoteca.

¿Cómo cambiar un crédito Fovissste de UMA a pesos?

La otra opción es para trabajadores en activo con créditos deteriorados, es decir, que tienen pagos vencidos y cumplen ciertas condiciones.

Para solicitar la reestructura deben:

Tener un crédito vigente de al menos cinco años de antigüedad.

de al menos cinco años de antigüedad. Haber recibido descuentos vía nómina durante el último año.

durante el último año. Acumular un adeudo vencido equivalente, como mínimo, a seis meses de su obligación de pago.

Si cumplen los requisitos, podrán cambiar su financiamiento de UMA o salarios mínimos a pesos, dejar de tener actualizaciones ligadas a la UMA y pagar con una tasa fija de interés de 9%. La mensualidad será igual a la obligación vigente al momento de la reestructura o al pago actual, si este último es mayor.

También se conservará el plazo original del crédito y se podrá aplicar una quita cuando el caso lo requiera.

No pueden solicitar este beneficio quienes tengan créditos vinculados a dependencias morosas, hayan recibido otros apoyos del Programa de Justicia Social o cuenten con financiamientos incompatibles, como algunos derivados de cofinanciamientos o compra de cartera.

¿Cuánto hay que pagar para reestructurar el crédito?

Además de actualizar sus datos de contacto ante Fovissste, las personas interesadas deben cubrir un pago inicial. El monto depende del grupo al que sean asignadas:

Grupo 1: 17 mil pesos.

17 mil pesos. Grupo 2: 24 mil pesos.

24 mil pesos. Grupo 3: 113 mil pesos.

Este pago es el requisito para iniciar el proceso, pero no impide realizar aportaciones voluntarias por cantidades mayores.

El trámite comenzará el lunes 16 de noviembre de 2026 en el portal del Fovissste. Para revisar si pueden acceder, las personas acreditadas deben consultar su estado de cuenta y seleccionar el banner que indica si son elegibles.

El programa tendrá una vigencia de un año a partir de su publicación en el DOF. Quienes reciban una quita no podrán solicitar un segundo crédito ni combinar la reestructura con otros apoyos del Programa de Justicia Social.

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