¿Sales de puente? Éste es el pronóstico del clima en México para los próximos 5 días

El puente de noviembre transcurrirá entre frío y lluvias. Foto: Cuartoscuro

El puente por el día feriado obligatorio de noviembre estará marcado por el paso del frente frío número 5 por territorio nacional, fenómeno que interactuará con otras condiciones climáticas y provocará lluvias en diversas zonas del país, así como bajas temperaturas en regiones serranas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua.

Para quienes buscan salir de viaje, éstas son las condiciones meteorológicas que se esperan del jueves 12 al lunes 16 de noviembre, durante el fin de semana largo.

Para mañana se prevén #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz, #Puebla y #Oaxaca, así como #Viento de componente norte con rachas de hasta 70 km/h en las costas de #Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y #GolfoDeTehuantepec. Detalles en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/48Pjtjdod7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 11, 2026

¿Cómo estará el clima en México del jueves 12 al domingo 15 de noviembre?

Jueves 12 de noviembre

El frente frío número 5 provocará lluvias intensas, muy fuertes y fuertes en distintas regiones del país. Las precipitaciones más abundantes se esperan en:

Lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros: Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Oaxaca (norte)

Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sureste) y Oaxaca (norte) Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo

San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

También se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como de 0 a 5 °C en otras zonas montañosas del país.

En contraste, las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se esperan en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, habrá rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

Viernes 13 de noviembre

Para el viernes, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes en el norte, occidente y sureste del país:

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros: Baja California (centro y sur), Baja California Sur (norte), Sonora (este), Chihuahua (oeste y noreste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte y este) y Tabasco

Baja California (centro y sur), Baja California Sur (norte), Sonora (este), Chihuahua (oeste y noreste), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y sur), Chiapas (norte y este) y Tabasco Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Sinaloa, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Sinaloa, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Chubascos: zonas del centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México

En las zonas serranas de Baja California podrían presentarse condiciones para la caída de aguanieve. También se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo de Tehuantepec.

Sábado 14 de noviembre

El sábado se prevén lluvias fuertes en algunas entidades del norte y sureste:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Baja California (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Quintana Roo (norte)

Baja California (norte), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Quintana Roo (norte) Chubascos, de 5 a 25 milímetros: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

En las zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango se mantendrá el ambiente frío, con temperaturas mínimas que pueden llegar de -5 a 0 °C en zonas serranas, mientras que en otras regiones altas se esperan valores de 0 a 5 °C.

Además, se pronostica oleaje de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California. El frente frío número 5 permanecerá estacionario sobre el centro del golfo de México, aunque la masa de aire frío comenzará a modificar sus características y permitirá un aumento gradual de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Domingo 15 de noviembre

Para el domingo, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en el noreste y sureste:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros: Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Chiapas (este)

Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Chiapas (este) Chubascos, de 5 a 25 milímetros: San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C continuarán en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México. En tanto, se esperan mínimas de 0 a 5 °C en otras regiones montañosas.

Por otra parte, las temperaturas máximas de 35 a 40 °C se pronostican en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. El oleaje también podría alcanzar de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California y de 2 a 3 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Qué temperaturas se esperan para el lunes 16 de noviembre?

Para el último día del puente, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de hasta -5 °C en zonas serranas, por lo que el ambiente frío continuará durante las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas previstas para la madrugada del lunes son:

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Estas condiciones podrían sentirse con mayor intensidad en zonas altas y montañosas, especialmente durante la madrugada y al amanecer.

¿Qué recomienda Conagua ante las lluvias y el frío?

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento también pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Por ello, se recomienda tomar precauciones al viajar por carretera y mantenerse atento a los avisos oficiales.

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