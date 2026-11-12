Brilla Fest 2026: ¿cuándo y dónde disfrutar de la magia navideña?

Vive la Navidad de otra manera. Foto: Brilla Fest

La temporada navideña se acerca y con ella llegan distintas opciones para disfrutar de espectáculos, luces y actividades durante diciembre, una de ellas será Brilla Fest 2026, un festival temático que regresará a Atlixco, Puebla, con una propuesta para quienes buscan una experiencia navideña fuera de la Ciudad de México.

El evento reunirá desfiles, escenarios iluminados, atracciones y una oferta gastronómica en el Centro de Convenciones de Atlixco, además, coincidirá con la temporada de Villa Iluminada, por lo que los visitantes podrán aprovechar su viaje para conocer este destino poblano.

¿Cuándo es Brilla Fest 2026 y qué actividades tendrá?

Brilla Fest 2026 se llevará a cabo del 13 de noviembre de 2026 al 2 de enero de 2027, en el Centro de Convenciones de Atlixco, ubicado en avenida Nicolás Bravo 411, en el Centro de Atlixco, Puebla.; uno de sus principales atractivos será el Gran Desfile Nikolaus, un espectáculo con más de 60 actores y bailarines, carros alegóricos iluminados, música y una historia inspirada en las tradiciones navideñas.

El festival también contará con espacios temáticos para recorrer y tomar fotografías, entre ellos:

Bosque Encantado: un espacio con escenarios y decoraciones iluminadas

un espacio con escenarios y decoraciones iluminadas Túnel Boreal: un recorrido de luces

un recorrido de luces El Jardín de los Deseos: una zona temática para recorrer durante la visita

una zona temática para recorrer durante la visita Pastorela: una representación navideña en vivo

una representación navideña en vivo Expreso Nikolaus: un recorrido en tren por las instalaciones, cuyo acceso tiene un costo adicional de 100 pesos

En el recinto también habrá una zona gastronómica con antojitos típicos, platillos internacionales, postres y bebidas frías y calientes.

Brilla Fest será Pet Friendly, por lo que se permitirá el ingreso de animales de compañía con correa y hacerse cargo de recoger sus necesidades.

El horario general de apertura será de 17:30 a 22:00 horas, de viernes a domingo y durante el periodo vacacional; sin embargo, las funciones del desfile tienen horarios específicos que varían según la fecha. Es importante revisar el calendario antes de comprar los accesos, pues la organización advierte que los espectáculos perdidos no podrán reponerse.

¿Cuánto cuestan los boletos para Brilla Fest 2026?

Los accesos estarán disponibles a través de la plataforma Taquilla Cero y en las taquillas del recinto se ofrecerán tres modalidades, con precios más cargos por servicio:

Clásico: 400 pesos. Incluye entrada general, acceso a gradas para el desfile, pastorela y recorrido por El Jardín de los Deseos

Incluye entrada general, acceso a gradas para el desfile, pastorela y recorrido por El Jardín de los Deseos Especial: 660 pesos. Agrega una ubicación preferente para el desfile y acceso al Bosque Encantado y al Túnel Boreal

Agrega una ubicación preferente para el desfile y acceso al Bosque Encantado y al Túnel Boreal VIP: mil 100 pesos. Ofrece lugares en las primeras dos filas, recorrido por las atracciones, paseo en el Expreso Nikolaus y acceso a la Terraza VIP con una copa de vino de cortesía

Los menores de cero a tres años entran gratis acompañados de un adulto. A partir de los cuatro años deben pagar boleto con la tarifa correspondiente.

La organización también contempla entrada gratuita para niños y que los adultos mayores tienen un descuento de 10% al mostrar su credencial del INAPAM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento