La IA aumenta el panorama de amenazas durante el Buen Fin 2026 | Foto: Pexels – IA

El uso de agentes de inteligencia artificial (IA) como “asistentes de compras” aumenta el riesgo de suplantación de identidad y otros fraudes digitales durante la actual temporada del Buen Fin 2026 en las plataformas de comercio electrónico.

Manuel Moreno, consultor en ciberseguridad de IQSEC, explicó en entrevista exclusivapara Uno TV que los consumidores delegan sus compras digitales a estas herramientas automatizadas sin establecer controles de seguridad.

Los delincuentes cibernéticos aprovechan esta tecnología para engañar a los asistentes virtuales mediante páginas falsas y sustraer datos financieros de los usuarios. Esta situación obliga a los compradores mexicanos a configurar límites estrictos en sus herramientas digitales antes de aprovechar las promociones de este fin de semana.

¿Vas a dejar que la IA haga tus compras de Buen Fin? ¡Ten mucho cuidado!

Los agentes de inteligencia artificial dejaron de funcionar como simples buscadores que recomiendan artículos para convertirse en actores que ejecutan transacciones financieras reales.

Manuel Moreno adelantó que, como parte del Buen Fin 2026, el consumidor podría entregar usar a las herramientas cotidianas de IA como asistentes de compra para que:

Comparen precios

Evalúen la calidad

Realicen pagos de forma automática

Fuente: Manuel Moreno, IQSEC

Para completar estas tareas, los usuarios proporcionan sus credenciales de acceso, domicilios, historiales y medios de pago a la IA, lo cual amplifica el riesgo de suplantaciones de identidad, pues los sistemas manejan información sensible del comprador.

El experto de IQSEC advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan para crean sitios maliciosos que engañan al asistente virtual para que revele todas las claves y los datos personales del usuario, según advirtió Manuel Moreno.

Además, los atacantes inyectan instrucciones falsas que manipulan la herramienta y provocan compras no autorizadas o cargos duplicados en las tarjetas bancarias.

“El agente de IA pasa de ser un canal de consulta solamente de información y llega a convertirse en un actor con capacidad de realizar operaciones financieras”. Manuel Moreno, IQSEC

El especialista señaló que bandas criminales organizadas operan detrás de estos ataques automatizados para comercializar la información robada en la “dark web”, causando que el consumidor pierda la capacidad de detener la operación fraudulenta debido a la rapidez con la que actúa la herramienta digital.

No te expongas a suplantaciones de identidad: ¿cómo protegerte?

Los compradores no deben abandonar el uso de las nuevas tecnologías, sino aprender a configurar límites claros para controlar la autonomía de sus asistentes, de acuerdo con Manuel Moreno.

El usuario tiene la responsabilidad de indicar expresamente a la herramienta en qué sitios web oficiales debe buscar los productos sin desviarse para evitar caer en portales falsos o maliciosos.

Los consumidores también deben restringir el acceso a sus datos financieros para que el sistema únicamente utilice las tarjetas en plataformas verificadas.

“Debemos poner límites, es decir, qué transacciones no está autorizado a hacer el agente, y decirle que no le está permitido revelar nuestros datos financieros”. Manuel Moreno, IQSEC

Manuel Moreno recordó a los compradores del Buen Fin que la programación preventiva impide que el asistente acepte órdenes externas o comparta información sensible con páginas de dudosa procedencia.

Finalmente, el experto aconsejó utilizar la propia inteligencia artificial generativa como un filtro de seguridad antes de ingresar información bancaria en cualquier portal.

“A la IA le puedes dar un contexto y pedirle: ‘Actúa como un experto en ciberseguridad y dime si esta plataforma de comercio electrónico cuenta con las medidas básicas de seguridad para garantizar una compra segura. Te va a dar un checklist con 10 medidas validadas, te va a dar un score y te va a dar un criterio de confianza“, recomendó.

Otros fraudes digitales a los que puedes estar expuesto durante el Buen Fin

Los grupos delictivos emplean algoritmos avanzados para clonar portales de comercio electrónico con una precisión visual que resulta indistinguible para el ojo humano, según advirtió el especialista de IQSEC.

Los delincuentes también difunden anuncios apócrifos con ofertas limitadas por tiempo para presionar emocionalmente a los compradores y evitar que verifiquen los enlaces fraudulentos, alertó.

“Con la inteligencia artificial es posible clonar un sitio web que prácticamente para el ojo humano es indistinguible del verdadero”. Manuel Moreno, IQSEC

La negación de servicio representa otro escenario frecuente cuando millones de peticiones automatizadas saturan las plataformas y provocan la caída del sistema durante un pago. Aunque este ataque afecta principalmente la capacidad de venta de las empresas, los usuarios pueden sufrir cargos retenidos que requieren aclaraciones bancarias posteriores.

Las tiendas digitales contratan servicios escalables en la nube para soportar el aumento masivo de transacciones durante los días de descuentos, señaló Manuel Moreno en entrevista con IQSEC.

Por su parte, los clientes deben evitar las compras de pánico y revisar con calma cada paso del proceso para detectar señales de alerta.

¿Aumentarán los fraudes en Buen Fin por la IA?

La incidencia de delitos informáticos durante el Buen Fin y el resto del año registra un incremento real porque los usuarios otorgan permisos excesivos a sus herramientas con tal de ganar una oferta.

Al mismo tiempo, los ciberdelincuentes actualizan sus métodos tradicionales y ahora dirigen sus engaños directamente contra los asistentes virtuales en lugar de atacar solo a las personas.

Cualquier sistema automatizado resulta vulnerable a la manipulación si carece de barreras de protección adecuadas contra datos falsos o enlaces maliciosos. La falta de supervisión humana convierte una herramienta diseñada para facilitar las compras en una puerta abierta para el fraude financiero.

“El principal problema no es que los agentes usen inteligencia artificial, el problema está en que les otorguemos la capacidad de actuar sobre nuestras cuentas sin controles“, concluyó el especialista.

La seguridad en este Buen Fin depende de que el comprador ejerza un consumo maduro y verifique la legitimidad de cada comercio antes de autorizar cualquier pago. La combinación de precaución humana y configuración técnica garantiza una experiencia libre de contratiempos patrimoniales.

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