¿De dónde llega el agua que se usa en Guadalajara? Este MAPA te lo explica

El agua viaja desde Lago de Chapala hasta las plantas potabilizadoras Foto: IA

El agua potable que llega a los hogares de Guadalajara y la Zona Metropolitana proviene principalmente del Lago de Chapala, la Presa Calderón y los acuíferos subterráneos. Chapala aporta el 67% del suministro, mientras que el agua subterránea representa el 23%, la Presa Calderón el 9% y los manantiales el 1%.

Foto: Uno TV

¿Cuáles son las principales fuentes de agua de Guadalajara?

El suministro de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara depende de fuentes superficiales y subterráneas.

Lago de Chapala: es la principal fuente de abastecimiento y, según las cifras proporcionadas, aporta el 67% del agua que consume la ciudad.

es la principal fuente de abastecimiento y, según las cifras proporcionadas, aporta el 67% del agua que consume la ciudad. Presa Calderón: también conocida como Presa Elías González Chávez, aporta alrededor del 9% del suministro y tiene una capacidad de almacenamiento de 80 hectómetros cúbicos.

también conocida como Presa Elías González Chávez, aporta alrededor del 9% del suministro y tiene una capacidad de almacenamiento de 80 hectómetros cúbicos. Acuíferos subterráneos: representan el 23% del abastecimiento. Entre los principales se encuentran Atemajac, Toluquilla y Cajititlán, señalados por su condición de sobreexplotación.

representan el 23% del abastecimiento. Entre los principales se encuentran Atemajac, Toluquilla y Cajititlán, señalados por su condición de sobreexplotación. Manantiales: contribuyen con aproximadamente el 1% del suministro.

El Lago de Chapala se encuentra a unos 42 kilómetros al sur de Guadalajara y forma parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Es el lago natural más grande de México y su superficie se extiende entre Jalisco y Michoacán.

¿Cuál es el recorrido del agua desde Chapala hasta Guadalajara?

Para llegar a los hogares, el agua extraída del Lago de Chapala atraviesa distintas etapas de conducción y tratamiento.

El recorrido descrito comprende los siguientes puntos:

Extracción en el Lago de Chapala: el agua se incorpora al sistema de abastecimiento mediante infraestructura de bombeo.

el agua se incorpora al sistema de abastecimiento mediante infraestructura de bombeo. Conducción hacia la zona de Poncitlán: el sistema transporta el recurso hacia la Presa Corona y el canal de Atequiza.

el sistema transporta el recurso hacia la Presa Corona y el canal de Atequiza. Paso por instalaciones de tratamiento: el agua continúa hacia infraestructura de almacenamiento y potabilización en la zona de La Calera y el sistema de Las Pintas.

el agua continúa hacia infraestructura de almacenamiento y potabilización en la zona de La Calera y el sistema de Las Pintas. Bombeo y conducción hacia Miravalle: desde las instalaciones de SIAPA, el agua se transporta mediante canales y ductos hacia la planta potabilizadora de Miravalle.

desde las instalaciones de SIAPA, el agua se transporta mediante canales y ductos hacia la planta potabilizadora de Miravalle. Distribución a los hogares: una vez que recibe el tratamiento correspondiente, el agua se incorpora a la red que abastece a la población.

En este recorrido, el sistema de Las Pintas es una parte relevante de la infraestructura. El canal ha sido señalado por la presencia de descargas de aguas residuales.

¿Por qué cambiará el suministro de agua en Guadalajara?

El Gobierno de Jalisco plantea dejar de utilizar el canal del sistema de Las Pintas, por el que circula una parte importante del agua destinada a Guadalajara y donde se concentran descargas de aguas residuales.

Mientras se construye un nuevo módulo de potabilización en Miravalle, el abastecimiento se realizará mediante turnos en las colonias contempladas en el programa del SIAPA.

El esquema busca priorizar la calidad del agua durante el proceso de transición, aunque puede reducir temporalmente la continuidad del servicio. Según la información proporcionada, el periodo de ajustes podría extenderse entre seis meses y dos años.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.