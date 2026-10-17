Vinculan a 4 por protesta del agua en Jalisco; uno es el repartidor de Rappi

Sólo los abogados dieron declaraciones. Foto: Archivo / Cuartoscuro

Los cuatro detenidos durante las manifestaciones por el agua en Jalisco, relizada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones en contra representantes de la autoridad. Sin embargo, podrán enfrentar su proceso en libertad. Uno de ellos, es el repartido de Rappi, que fue grabado en distintos videos.

La decisión se tomó después de una audiencia que duró cinco horas. Como parte de las medidas impuestas, los cuatro procesados deberán presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad correspondiente.

Procesados salen de los juzgados sin dar declaraciones

Al concluir la audiencia, los cuatro procesados salieron corriendo de los juzgados y evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.

Los únicos que ofrecieron entrevistas al finalizar la diligencia fueron los abogados de los procesados.

Por ahora, los cuatro involucrados continuarán su proceso judicial en libertad, con la obligación de presentarse a firmar periódicamente.

¿Quiénes son los detenidos?

Se trata de Teodoro Jesús Torres Valdez, Alexis Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz y Samuel Morales Navarro, quien es repartidor de Rappi. La resolución los suma a las vinculaciones a proceso de Israel Rosas e Iván Salazar, quienes enfrentan acusaciones por lesiones.

Tras las detenciones, se ha desatado una ola de críticas. Organizaciones defensaras de los derechos humanos cuestionaron los arrestos y denunciado presuntos abusos por parte de las autoridades como uso excesivo de la fuerza y hasta actos de tortura.

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