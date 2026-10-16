CFE alerta sobre variaciones en el servicio eléctrico en La Huerta: conoce las zonas y horarios afectados

Variación de luz en La Huerta, Jalisco. Foto: Daisy Herrera

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con el Gobierno Municipal de La Huerta (2024-2027), emitió un aviso de variación en el suministro de energía eléctrica debido a labores de mantenimiento programadas en la subestación CML Chamela.

Estos trabajos buscan mejorar e incrementar la estabilidad de la red de energía en la región. A continuación, te compartimos los detalles de la fecha, horario y comunidades que presentarán interrupciones o inestabilidad en el servicio.

Fecha y horario del servicio programado

Fecha: Viernes, 16 de octubre de 2026

Viernes, 16 de octubre de 2026 Horario: De 07:00 a 15:00 horas

De 07:00 a 15:00 horas Aviso importante: En caso de que los trabajos de la CFE concluyan antes de la hora prevista, el suministro eléctrico se restablecerá sin previo aviso

Localidades afectadas en el municipio de La Huerta

Se registrarán variaciones e inestabilidad en la corriente eléctrica en las siguientes comunidades:

Nacastillo

Santa Cruz de los Otates

Juan Gil Preciado

San Mateo

Punta Pérula

Ejido La Fortuna

Chamela

Careyes

Emiliano Zapata

El Rebalsito

Recomendaciones para la población

Ante este aviso de la CFE, se sugiere a las y los habitantes de las zonas señaladas:

Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar la temperatura de los alimentos.

Desconectar aparatos electrónicos y electrodomésticos para prevenir daños por variaciones de voltaje.

y electrodomésticos para prevenir daños por variaciones de voltaje. Cargar baterías de teléfonos y dispositivos móviles con anticipación.

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