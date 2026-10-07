detectan-plomo-en-agua-de-jalisco-tras-meses-de-reportes-ciudadanos

Agua turbia y con mal olor afecta Jalisco. Foto: Cuartoscuro

Habitantes de Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, Jalisco, denuncian que el agua que llega a sus hogares sale turbia, con mal olor y cambios de color, por lo que algunas familias han tenido que comprar agua purificada para actividades básicas.

El problema se mantiene desde hace meses y ya provocó protestas ciudadanas. Los afectados también reportan irritación en la piel y los ojos, además de gastos adicionales para adquirir agua de garrafón.

Agua contaminada genera afectaciones y más gastos

Oscar Fernández, habitante de Tonalá, mostró el agua que salió de su llave y cuestionó la calidad del servicio del SIAPA.

“¿Ustedes creen que yo me voy a bañar con esto?”, dijo al señalar que, pese a haber pagado el servicio, el agua llegó en malas condiciones.

Sofía Tirado, otra afectada, relató que ha presentado problemas de alergia, comezón y ardor en la piel. También señaló que el color del agua cambia y que desconoce qué sustancias contiene.

“Mi persona ha sido de problemas de alergia con la piel; he tenido problemas con el cuero fino, estar comprando productos, medicamentos para poder saciar el ardor”.

Pablo Lemus reconoce problema con agua de Jalisco

Después de meses de reclamos, el gobernador Pablo Lemus reconoció el problema y explicó que una de las causas está relacionada con el antiguo sistema de abastecimiento que lleva agua del Lago de Chapala.

El mandatario también señaló que fueron detectadas descargas irregulares a lo largo del Canal de Las Pintas, las cuales llegan a la presa del mismo nombre.

Nuevos análisis detectan plomo en agua

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) realizó nuevos análisis de muestras tomadas entre lunes y martes en colonias de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco.

De acuerdo con la información proporcionada, en las muestras volvió a detectarse presencia de plomo y ausencia de cloro residual.

Los análisis para determinar la presencia de coliformes fecales y E. coli todavía se encontraban en proceso.

Mientras continúan las pruebas y las medidas anunciadas por el Gobierno de Jalisco, habitantes de distintas zonas mantienen sus reclamos por la calidad del agua que reciben en sus hogares.

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