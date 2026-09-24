Padres de bebés fallecidos anuncian acciones legales ante FGR tras no recibir respuestas sobre las muertes

Foto: Getty

Este miércoles, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social se reunieron con cuatro de los padres de los bebés fallecidos en el Hospital de Zona No. 1 de la capital. Participaron cuatro de los padres de los menores fallecidos, la defensa y autoridades del IMSS.

Al salir, confirmaron no haber recibido detalles relevantes sobre la muerte de sus hijos y expresaron su indignación.

“Solo les voy a decir la frase con la que nos vamos del lugar: Estamos frente a una atrocidad, es lo único que les voy a decir (…) la verdad nosotros nos vamos como veníamos y bueno, más enojados” Diego Tobalín | Padre de Darío, bebé fallecido

Confirmaron que se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República y será el Colegio de Abogados del estado quien represente legalmente a las familias afectadas.

“Si, se confirman acciones legales, es lo único que podemos comentarles, ante la FGR porque la fiscalía del Estado no es competente aquí en el IMSS” Fermín Flores | Presidente del Colegio de abogados de Durango

La defensa señaló que dejará en manos del Ministerio Público la determinación de los delitos a investigar, aunque adelantó la detección de irregularidades en la investigación del IMSS.

“Porque una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es lo que vivieron ellos ahí estando en el hospital (…) porque no coincidimos o no estamos de acuerdo en un hecho lamentable donde falleció uno de los bebecitos, ni siquiera nos lo dejaban pasar a verlo”. Fermín Flores | Presidente del Colegio de abogados de Durango

Por la mañana, un comunicado del IMSS confirmaba la identificación de una bacteria asociada al brote, aunque no precisó el nombre, ni si fue la causa de las muertes.

“De los cinco recién nacidos que lamentablemente fallecieron, en cuatro se confirmó la presencia de la bacteria asociada al brote, el quinto caso, los estudios no identificaron la bacteria asociada al brote, la relación entre la bacteria y cada fallecimiento continúa en análisis y se dará a conocer primero a las familias” Adriana Toriz Saldaña | Coordinadora de vigilancia epidemiológica del IMSS

La Fiscalía de Durango anunció su disposición a colaborar con la Fiscalía General de la República en caso de determinarse alguna exhumación.

“Hay una excelente coordinación ¿Por qué? Porque el Estado tiene mayor capacidad para los servicios periciales que la Delegación que tiene la Fiscalía General de la República (…) que nos piden el apoyo con nuestro SEMEFO para la realización o práctica de necropsias, sin embargo, hasta este momento no nos han solicitado una colaboración, tendría que realizarse una exhumación”. Sonia De la Torre | Fiscal de Durango

La defensa de las familias afectadas confirmó que la denuncia será presentada en las próximas horas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.