Ataque armado en bar de Zamora deja cinco personas sin vida y una herida

Ataque armado en bar Zamora, Michoacán. Foto: UnoTV.

Un ataque armado registrado al interior del bar “El Quijote”, en Zamora, Michoacán, dejó al menos cinco personas sin vida y una más gravemente herida, de acuerdo con reportes preliminares.

La agresión ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la calle Virrey de Mendoza, en el fraccionamiento Las Fuentes, donde se desplegó un operativo de seguridad tras el reporte de personas lesionadas.

En un primer informe se indicó que alrededor de seis personas habían resultado heridas por impactos de arma de fuego. Sin embargo, tras el arribo de personal médico al lugar, se confirmó que al menos cinco de ellas habían fallecido.

¿Qué se sabe del ataque en el bar de Zamora?

De acuerdo con los reportes preliminares, la sexta víctima recibió impactos de bala de armas largas y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de las personas afectadas por el ataque armado registrado en el establecimiento.

Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó con las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del bar “El Quijote” y determinar las circunstancias en las que se registró la agresión.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque en Zamora, así como la identidad de las personas responsables.

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