Mueren tres tras ataque en empacadora de aguacate de Michoacán

Ataque en empacadora de aguacate en Michoacán. Foto: César Cabrera

Un saldo de tres personas muertas, entre ellos un adolescente de 15 años, dejó un ataque registrado en una empacadora de aguacate de la comunidad de El Querendal, municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Ataque en empacadora de aguacate de Michoacán

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron al establecimiento a bordo de una camioneta y posteriormente ingresaron para atacar a los trabajadores.

Tras perpetrar el ataque, emprendieron la huida, mientras trabajadores y habitantes de la zona solicitaron apoyo al número de emergencias.

Tres personas muertas tras la agresión

En el lugar, dos hombres identificados como Salvador “N”, y José Trinidad “N”, fueron hallados sin vida, mientras que un menor de nombre José “N”, alcanzó a ser trasladado con vida a un hospital aunque minutos después falleció.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició con las investigaciones correspondientes, desconociéndose el móvil del triple homicidio, así como la identidad y el paradero de los responsables.

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