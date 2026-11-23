Alerta en Michoacán por fraudes clonando voces con IA. Foto: Pexels.

Autoridades del estado de Michoacán lanzaron una alerta por fraudes digitales con los que los delincuentes clonan voces utilizando como herramienta inteligencia artificial. Por esta razón, emitieron también una serie de recomendaciones para prevenir a todos los ciudadanos de la entidad.

Alerta en Michoacán por fraudes con clonación de voces

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán lanzó una alerta por fraudes digitales por medio de la clonación de voces con inteligencia artificial.

De acuerdo con las autoridades michoacanas, a través de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil del estado, han detectado que delincuentes buscan suplantar la identidad de las personas clonando sus voces.

¿Cómo operan estos fraudes digitales?

La dependencia de Seguridad de Michoacán señala que han detectado páginas falsas con las que los delincuentes llevan a cabo clonaciones de voces utilizando inteligencia artificial.

“¡Alerta! Pueden clonar tu voz con IA. Delincuentes pueden usar tu voz para cometer extorsiones”, explican las autoridades estatales en sus redes sociales oficiales.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de fraudes?

Por estos fraudes digitales que se han detectado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán emitió una serie de recomendaciones para que las personas los eviten:

No compartir datos personales en sitios sospechosos

Evitar abrir enlaces o descargar archivos desconocidos

Verificar siempre la autenticidad de las páginas web

“¡Evita fraudes digitales y clonación de voz! A través de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, te compartimos recomendaciones para detectar páginas falsas y prevenir fraudes mediante la suplantación de identidad y clonación de voz con inteligencia artificial“, se lee en su publicación.

Por último, las autoridades michoacanas piden que ante cualquier intento de extorsión, las personas mantengan la calma: cuelguen, verifiquen y después marquen al 089.

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