100% de descuento en multas y recargos en trámites vehiculares en Michoacán

Descuento en multas de trámites vehiculares de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Michoacán dio a conocer que habrá un descuento del 100% en multas y recargos en trámites vehiculares del estado. De acuerdo con las autoridades locales, el principal objetivo de este beneficio es que la ciudadanía se ponga al corriente y apoyar su economía.

Descuento del 100% en multas y recargos en Michoacán

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que habrá un 100% de descuento en multas y recargos en trámites vehiculares de la ciudadanía del estado.

Al respecto, el mandatario local señaló que este beneficio tiene el principal objetivo de que las y los conductores michoacanas se regularicen, se pongan al corriente y también cuiden su economía.

¿Hasta cuándo se aplicará el descuento en trámites vehiculares?

De acuerdo con Ramírez Bedolla, el descuento de 100% en multas y recargos se aplicará hasta el próximo martes 15 de diciembre de 2026.

“¡Este Buen Fin, deja tus adeudos en cero! Del 13 de noviembre al 15 de diciembre, aprovecha el 100 % de descuento en multas y recargos en tus trámites vehiculares”, escribió en sus redes sociales.

¿Cómo pueden aprovechar este descuento los conductores de Michoacán?

Para aprovechar el descuento en multas y recargos en trámites vehiculares, el Gobierno del estado de Michoacán señala que las y los conductores locales pueden hacerlo de manera rápida, segura y sin filas desde el siguiente sitio web oficial: refrendodigital.michoacan.gob.mx, aunque las autoridades estatales aseguraron que también pueden acudir a la oficina de gobierno que más cerca les quede.

¡Ojo! Igualmente, indicaron que este beneficio aplica principalmente para obtener el 100% de condonación en multas y recargos por pago extemporáneo.

“Aprovecha el Buen Fin con el Gobierno de Michoacán. Ponte a mano y regularízate del 13 de noviembre al 15 de diciembre. Paga el refrendo 2026 y olvídate de tus adeudos anteriores“, informan en un video publicado en redes sociales.

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