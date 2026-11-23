La UNAM reunirá a expertos en la Torre de Ingeniería. Foto: Getty Images

Más de 200 expertos se reunirán en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para hablar de los dilemas de la inteligencia artificial (IA) este martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

El foro “La UNAM ante los dilemas de la inteligencia artificial”, integrado por 12 mesas, se llevará a cabo en la Torre de Ingeniería, donde especialistas analizarán los escenarios que podrían surgir en el futuro a partir del uso de esta tecnología.

Organizado por el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA), el encuentro abordará temas como la educación, la investigación y la ciberseguridad.

¿Cuáles son los dilemas de la inteligencia artificial que analizará la UNAM?

Uno de los principales objetivos del encuentro será analizar cómo aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial en actividades universitarias como la enseñanza y la investigación, sin dejar de lado los riesgos que implica su desarrollo y utilización.

Pablo Pruneda Gross, titular del CCOIA, explicó que estas dos áreas representan oportunidades importantes para incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

“Desde la perspectiva universitaria, los frentes que más nos interesan son el de la educación y la investigación, porque, apoyados en la IA, nos abren la posibilidad de, por un lado, imaginar mejores maestros con una mayor capacidad de expresión y de manejo de instrumentos pedagógicos, así como mejores alumnos con una mayor capacidad de entendimiento y una tutoría permanente”, señaló.

En el caso de la investigación, agregó, estas herramientas también pueden potenciar el trabajo de los especialistas al optimizar procesos y generar respuestas científicas con mayor rapidez y profundidad.

Sin embargo, advirtió que la IA también puede convertirse en un instrumento perjudicial si cae en las manos equivocadas. Como ejemplo, mencionó los fraudes que ahora pueden cometerse con mayor facilidad gracias a esta tecnología.

“La IA es poderosa para fines tanto buenos como malos y, por consiguiente, lleva implícita una necesidad de encuentro de mecanismos éticos y de regulación que nos aseguren que sus grandes virtudes no nos perjudicarán, sino nos beneficiarán a todos”, agregó.

Otro de los dilemas que se analizarán será la relación emocional que algunas personas desarrollan con estas herramientas. El experto explicó que puede generarse un apego unilateral de los usuarios hacia la IA, pues, aunque tiene una gran capacidad para expresarse, carece de sensibilidad y no comprende la realidad ni las emociones humanas.

“Recordemos que la IA está generando en los usuarios un apego unilateral, es decir, un apego de ellos hacia la IA, pues ésta carece de sensibilidad y no tiene la capacidad de entendimiento de la realidad ni de las emociones; pero como sí tiene una gran capacidad de expresión, los usuarios pueden confundirse y pensar que están interactuando con un mecanismo empático”, apuntó.

¿Dónde y cuándo será el foro sobre IA de la UNAM?

El foro “La UNAM ante los dilemas de la inteligencia artificial” se realizará este martes 24 y miércoles 25 de noviembre en las salas Norte y Sur de la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.

La inauguración tendrá lugar en el Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca.

Entre los asuntos que también se abordarán está la ciberseguridad. Pruneda Gross señaló que actualmente una persona con conocimientos básicos de informática puede vulnerar uno o varios sistemas, una situación que representa un riesgo para las plataformas universitarias y otras infraestructuras sensibles.

“Nos interesa determinar lo que hay que hacer frente a un riesgo creciente de ataques de seguridad a nuestros sistemas universitarios y, en general, a los sistemas de infraestructura humana más sensibles”, explicó.

La UNAM abrirá un diálogo sobre el futuro de la humanidad frente a la IA

El encuentro concluirá con un diálogo público en el que especialistas nacionales e internacionales analizarán los posibles escenarios que podría enfrentar la humanidad ante el avance de la inteligencia artificial.

Uno de los temas será el debate sobre la posibilidad de que estas herramientas superen las capacidades intelectuales y de razonamiento de las personas, lleguen a tomar el control o incluso representen una amenaza para la supervivencia humana.

“En dicho diálogo público se harán aportaciones serias y objetivas a esta discusión que a todos nos concierne”, señaló Pruneda Gross, al referirse a las versiones que circulan en medios de comunicación y redes sociales sobre los posibles alcances de la IA.

El titular del CCOIA también retomó la reflexión planteada por el papa León XIV en su encíclica Magnifica humanitas. Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial, que invita a pensar cuál es el valor y la aportación de las personas en un mundo donde la tecnología ya compite con ellas en ámbitos como el intelectual y el creativo.

“Creo que uno de los grandes aciertos de la encíclica del papa León XIV es invitarnos a repensar el valor de la humanidad y a considerar cuál es la verdadera aportación que, más allá de nuestras necesidades personales, cada uno de nosotros le podemos hacer al mundo, a los demás”, expresó.

Para Pruneda Gross, esta reflexión también debe tener lugar en la UNAM, debido a su responsabilidad como universidad pública y a su papel como institución orientadora de la sociedad mexicana.

¿Qué se sabe del CCOIA?

El Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial inició sus trabajos en abril de 2026 con el propósito de analizar el desarrollo y el impacto de esta tecnología en las actividades de la Universidad.

Como parte de sus primeras labores, evaluó los proyectos, cursos, conferencias y otras iniciativas relacionadas con la IA que ya existen dentro de la institución.

Las discusiones del foro servirán como punto de partida para elaborar análisis y propuestas. Posteriormente, la Coordinación General del CCOIA reunirá estos insumos y los llevará al Comité Académico Interdisciplinario, integrado por especialistas con representación de la comunidad universitaria.

La intención es elaborar un documento con lineamientos y directrices institucionales para orientar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en la Universidad. Una vez terminado, será presentado al CCOIA, presidido por el rector de la UNAM, para su aprobación.

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