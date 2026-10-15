Detienen a dos hombres en Michoacán por arrastrar a un perro en moto y presumirlo en redes sociales

Detienen a dos sujetos por arrastrar un perro con una moto. Foto: Pexels.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer que detuvieron a dos hombres acusados de arrastrar a un perro con ayuda de una motocicleta hasta matarlo. Además, indicaron que estos sujetos también grabaron el momento para compartirlo a través de redes sociales.

Dos hombres son acusados de arrastrar un perro con una moto

La Fiscalía General de Michoacán informó que detuvo a dos hombres acusados de crueldad animal en el municipio de Villamar, luego de que presuntamente ataron y arrastraron a un perro de raza pitbull con ayuda de una motocicleta por un camino de terracería.

De hecho, las autoridades de la entidad igual indicaron que estos sujetos habrían grabado y difundido el momento a través de sus redes sociales.

Los detenidos fueron identificados como Francisco Javier “N” y Víctor “N”, contra quienes se cumplimentó una orden de aprehensión este pasado miércoles 14 de octubre de 2026, a través de agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Según la Fiscalía, la investigación de este hecho empezó tras el seguimiento de una noticia criminal derivada de un video difundido el pasado 6 de octubre en internet.

¿Cómo ocurrió este caso de crueldad animal en Villamar?

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Michoacán señalan que Francisco Javier “N” presuntamente condujo una motocicleta por una brecha cercana al cementerio Francisco Márquez, en la localidad de El Platanal, municipio de Villamar.

Durante este recorrido, habría llevado atado a la parte trasera de la moto a un perro macho de raza pitbull, al cual arrastró sobre el camino de terracería.

Mientras que Víctor “N” presuntamente dio la señal para comenzar y grabó los hechos, compartiendo después el video en redes sociales.

El perro pitbull murió

La Fiscalía de Michoacán informó que lamentablemente el perro de raza pitbull murió tras ser arrastrado con la motocicleta, por lo que personal de la dependencia se trasladó hasta el lugar de los hechos para levantar el cadáver del animal.

Según el dictamen médico veterinario, el can murió a consecuencia de una hemorragia interna secundaria a un traumatismo torácico.

Con todas las pruebas recabadas, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión contra los dos hombres, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de investigación.

Tras su captura, Francisco Javier “N” y Víctor “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

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