Video: riña multitudinaria estalla durante fiesta patronal en Jiutepec

En Jiutepec, Morelos, se armó una pelea campal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante la celebración de la fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, en Jiutepec, Morelos, se registró una riña multitudinaria que quedó captada en videos grabados por asistentes a la festividad.

Las imágenes comenzaron a difundirse en distintos medios locales y muestran a hombres y mujeres involucrados en diferentes enfrentamientos. En varias escenas se observa a personas intercambiando golpes e incluso realizando llaves similares a las utilizadas en la lucha libre.

Video de la pelea en Jiutepec

En el video se aprecia cómo varias personas intentan intervenir para separar a quienes participan en las peleas, aunque en algunos momentos resulta complicado controlar los enfrentamientos debido a que las riñas se desarrollan en distintos puntos de la festividad.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia. Se recomienda discreción:

Riña durante festividad de San Francisco de Asís causa tensión en Jiutepec



Jiutepec. La festividad en honor a San Francisco de Asís, celebrada en Jiutepec, terminó en un momento de tensión luego de que se registrara una riña en medio de las actividades. pic.twitter.com/Licujj0eP9 — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) October 7, 2026

Los involucrados lanzan golpes y forcejean mientras otras personas alrededor intentan evitar que continúen las agresiones. Las imágenes muestran que, pese a la presencia de elementos de seguridad, las peleas continuaron en diferentes zonas.

En una de las escenas aparecen elementos del Ejército Mexicano, mientras a unos metros dos hombres permanecen enfrascados en una pelea. Una joven intenta separarlos, aunque no consigue detener de inmediato el enfrentamiento.

Mujeres protagonizan otra pelea en Jiutepec

Otro momento del video muestra a dos jóvenes que se enfrentan a golpes. Un hombre interviene para intentar separarlas, pero durante el forcejeo una de ellas recibe un jalón de cabello.

La joven que aparece con ropa roja continúa involucrada en la confrontación mientras otras personas permanecen alrededor de la escena. En las imágenes también se observa la presencia de elementos de seguridad, quienes presencian los hechos.

De acuerdo con información publicada por el Diario de Morelos, la mujer de rojo sería presuntamente una ayudante municipal de San Francisco Texcalpan y habría participado en la riña. Esta versión no ha sido confirmada en el texto proporcionado por una autoridad municipal.

Jiutepec sin ley: Ayudante municipal protagoniza altercado en fiesta patronal entre denuncias por descontrol de alcohol



La festividad en honor a San Francisco de Asís en Jiutepec dio un giro inesperado el 4 de octubre, cuando la ayudante municipal de San Francisco Texcalpan,… pic.twitter.com/7HAbTH4tAd — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 7, 2026

Hasta el momento, según la información disponible, el Gobierno de San Francisco Texcalpan no ha emitido una comunicación respecto a la identidad de la joven que aparece en el video ni sobre su presunta participación en los hechos.

La grabación continúa circulando en medios locales luego de la pelea registrada durante la celebración patronal en Jiutepec.

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