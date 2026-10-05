Fumigación desata alarma en primaria de Cuernavaca; reportan intoxicaciones

En una primaria de Cuernavaca reportaron intoxicaciones. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Padres de familia clausuraron la Primaria “Vicente Guerrero”, en Cuernavaca, Morelos, luego de que una fumigación realizada en el plantel habría provocado una presunta intoxicación entre docentes y algunos familiares que acudieron posteriormente a realizar labores de limpieza.

La primaria se localiza en la colonia Satélite de Cuernavaca

Hasta el momento no se conoce el número exacto de personas que habrían resultado intoxicadas. De acuerdo con los padres de familia, la fumigación se realizó sin que fueran informados previamente sobre el procedimiento.

Los primeros síntomas comenzaron a presentarse después de que los tutores acudieron al plantel para realizar el aseo de los salones. Según el testimonio de una madre de familia, al utilizar productos de limpieza como jabón o cloro se habría generado una reacción con los químicos utilizados durante la fumigación, tras lo cual algunas personas comenzaron a presentar distintos malestares.

Padres reportan síntomas tras limpiar la escuela

Vanessa Juárez, madre de familia, explicó que la fumigación se realizó el viernes de la semana anterior sin que la dirección informara a los padres. Posteriormente, el lunes se llevaron a cabo honores especiales y algunas madres detectaron un olor desagradable dentro de los salones. Ante esta situación, señaló, se ordenó que los alumnos regresaran a sus casas.

Después, mediante un mensaje enviado por WhatsApp, se pidió a los padres acudir al plantel para realizar labores de limpieza.

“Yo junto a otras mamás vinimos a limpiar los salones, pero las indicaciones fueron lavar paredes y mobiliario. Nosotros al hacerlo ocupamos jabón o cloro e hizo una reacción química y algunos padres se intoxicaron”, relató al Diario de Morelos.

🚨 “NO NOS AVISARON DE LA FUMIGACIÓN”: PADRES EXIGEN RESPUESTAS EN SATÉLITE



Padres de familia de la primaria Vicente Guerrero, en la colonia Satélite de Cuernavaca, señalaron que no fueron informados previamente sobre una fumigación realizada en el plantel.



Vanessa Juárez… pic.twitter.com/oaVP2ncDpG — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 5, 2026

De acuerdo con su testimonio, algunas personas presentaron sarpullido, sensación de cierre de garganta y lagrimeo. En su caso, señaló que presentó escurrimiento nasal y afectaciones en la garganta, pese a que toma medicamentos por una alergia.

La madre de familia también aseguró que posteriormente tuvo conocimiento de otros casos entre padres que acudieron a clínicas para recibir atención médica. Algunos, dijo, fueron enviados a realizarse estudios o trasladados al Hospital Parres.

Vanessa Juárez Guadarrama señaló que algunos docentes también le informaron que tuvieron que acudir a unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que algunos fueron internados.

Según lo que les habrían informado, el diagnóstico referido fue por envenenamiento. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con una cifra oficial de personas afectadas ni con información de autoridades de salud que confirme el número de intoxicados o la causa de los síntomas.

Los padres de familia permanecen a la espera de la intervención de autoridades del sector salud y de Protección Civil, quienes deberán determinar las condiciones del plantel y si existen riesgos para ingresar nuevamente a las instalaciones.

Padres piden una solución

La situación provocó que los padres de familia tomaran la decisión de clausurar la escuela mientras esperan una respuesta de las autoridades. Juárez Guadarrama indicó que un jefe de escuelas ya se acercó al plantel, aunque aseguró que hasta el momento no han recibido una solución al conflicto.

“Estamos esperando a que lleguen las autoridades del sector salud y esperamos una respuesta y solución al conflicto. Se nos hace una negligencia”, expresó.

Los padres también esperan que Protección Civil revise las instalaciones y determine si es seguro ingresar a los salones.

“Gracias a Dios no pasó una tragedia con un pequeño”, señaló la madre de familia.

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