Continúan investigaciones para recapturar al “Güero Gym”

Conferencia de la Fiscalía de Morelos. Foto: Óscar Guadarrama

En conferencia de prensa en la sede del gobierno estatal de Morelos, autoridades de seguridad informaron que en las próximas horas serán emitidas órdenes de aprehensión en contra de José David “N” , alias el “Güero Gym”, y quienes resulten responsables.

Esto, luego de que la tarde del lunes en Totolapan, Morelos, las autoridades liberaron al criminal de la zona, para poder rescatar a tres elementos de la Fiscalía que estaban retenidos.

“Al menos son 10 personas las que estaríamos investigando por el delito de secuestro de los tres compañeros, ocurrido la tarde de ayer, entre ellos está José David, desde luego, es el delito de secuestro agravado y, por otro lado comentar, sí, efectivamente vamos a ir por ellos”, expresó Luis Flores, fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Continúan investigaciones para detener al “Güero Gym”

Las autoridades de Morelos informaron continúan que las investigaciones para la recaptura del “Güero Gym” y los implicados en el secuestro de los ministeriales.

De acuerdo con el Fiscal de Delitos de Alto Impacto, el operativo para la detención del líder criminal fue exitoso, sin embargo, la falta de comunicación entre los mismos elementos de la Fiscalía fue lo que provocó la retención de los ministeriales.

Los agentes retenidos ingresaron en la zona para otra diligencia sin saber que minutos antes se había llevado a cabo un operativo para detener al líder criminal.

Luego de ser duramente criticadas en redes sociales, medios de comunicación y sociedad en general, las autoridades aseguran que la negociación que derivó en la liberación del líder criminal a cambio de la libertad de los elementos, fue apegada a los protocolos internacionales en casos de secuestro.

Por último, las autoridades aseguraron que estos hechos no quedarán impunes.

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