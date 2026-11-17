Audiencia del presunto asesino del regidor de Cuernavaca. Foto: Óscar Guadarrama.

Ricardo Alejandro “N”, presunto asesino del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas, es presentado nuevamente ante una jueza de control y juicio oral para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

Audiencia de vinculación a proceso del presunto asesino del regidor de Cuernavaca

De acuerdo con la Fiscalía General de Michoacán, el imputado fue identificado como una de las dos personas que participaron en el homicidio del también activista.

La audiencia se lleva a cabo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, ubicada a un lado del penal donde está internado Ricardo Alejandro “N” debido a que en la audiencia inicial, una jueza dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En la diligencia de este martes, tanto la defensa como la Fiscalía, presentarán datos de prueba en el caso.

Videos exhiben a asesinos siguiendo al regidor Gabriel Rivas

Recientemente, se compartieron en redes sociales los videos que demuestran que dos sujetos siguieron al regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, antes de asesinarlo el pasado 4 de noviembre.

En las imágenes se puede ver cómo dos hombres viajan a bordo de motocicletas y siguen desde el Ayuntamiento de Cuernavaca el automóvil en el que viajaba el político y activista del estado de Morelos.

Fue en la colonia Ejidos de Acapantzingo que los sujetos asesinaron con armas de fuego al también miembro del partido Morena.

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