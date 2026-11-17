Caravana migrante “Dios con Nosotros”. Foto: Lizeth Coello

La caravana migrante “Dios con Nosotros” que ingresó a México el pasado 7 de noviembre, llegó al municipio de Mapastepec, Chiapas.

Casi 2 mil personas migrantes han recorrido alrededor de 120 kilómetros desde su llegada a Chiapas. Durante el trayecto, unas 300 se presentaron de manera voluntaria ante el Instituto Nacional de Migración (INM), según relataron sus compañeros.

Chiapas reactivará el programa de empleo temporal para migrantes

Hasta el momento, ninguna autoridad ha detenido el avance de la caravana. El Gobierno de Chiapas anunció que reactivará el programa de empleo temporal para personas migrantes que transitan por el estado.

Algunos integrantes de la caravana consideran quedarse en México. Manuel, uno de los migrantes, dijo que le gustaría regularizar su situación migratoria y conseguir trabajo. Mencionó a Monterrey y Guadalajara como ciudades donde podría buscar empleo.

El programa se puso en marcha por primera vez en febrero de 2025, al inicio del gobierno de Donald Trump. En ese periodo, la cancelación de las citas de CBP One y el endurecimiento de los controles fronterizos dejaron a cerca de 40 mil migrantes varados en la frontera sur de México.

Sale otra caravana migrante de San Pedro Sula, Honduras

Durante el fin de semana, otra caravana salió de San Pedro Sula, Honduras. La activista hondureña, Itsmania Platero, señaló que al grupo podrían sumarse personas de El Salvador y Guatemala. También dijo que en redes sociales circulan convocatorias para la posible salida de otros dos o tres contingentes en los próximos días.

Los extranjeros señalan que la razón de regresar a sus países de origen no está contemplado por lo que quieren algunos establecerse primero en el centro o norte de México y posteriormente evaluar la posibilidad de continuar hacia territorio estadounidense.

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