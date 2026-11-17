Familiares de internos de penal de Nayarit bloquea Santa Fe. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de manifestantes bloquea la Avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), para exigir que autoridades revisen las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad en el Penal Federal No. 4 de Nayarit. La protesta, encabezada por familiares de internos, provoca afectaciones a la circulación y complicaciones para los automovilistas que transitan por esta zona del poniente capitalino.

Los inconformes buscan que las autoridades correspondientes atiendan sus denuncias sobre presuntos abusos al interior del centro penitenciario, así como la falta de medicamentos para las personas recluidas. Por ello, recurrieron al cierre de una de las vialidades de Santa Fe como medida para visibilizar sus demandas y solicitar la intervención de las instancias responsables del sistema penitenciario.

La movilización genera complicaciones para quienes se desplazan por Avenida Vasco de Quiroga en CDMX y sus alrededores, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus traslados y considerar rutas distintas mientras permanezca la afectación.

Quiénes bloquean Santa Fe y por qué protestan

La manifestación está integrada por familiares de personas privadas de la libertad en el Penal Federal No. 4 de Nayarit, quienes acudieron a la zona de Santa Fe para denunciar situaciones que, aseguran, afectan a sus seres queridos dentro del centro penitenciario.

Entre sus señalamientos se encuentran presuntos abusos atribuidos al director del penal y problemas relacionados con el acceso a medicamentos para los internos.

Los familiares buscan que sus denuncias sean escuchadas por las autoridades y que se realice una revisión de las condiciones en las que viven las personas recluidas. La protesta trasladó estas exigencias hasta la capital del país, donde el cierre de Avenida Vasco de Quiroga afecta la movilidad en Cuajimalpa.

Qué piden los familiares de internos del penal de Nayarit

Los manifestantes solicitan una revisión de las condiciones al interior del centro penitenciario, principalmente por las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus denuncias, enfrentan las personas privadas de la libertad.

Entre sus principales exigencias destacan:

Investigar los presuntos abusos que atribuyen al director del penal

Revisar las condiciones en las que permanecen los internos

Garantizar el acceso a medicamentos para las personas que los necesitan

Atender las denuncias de los familiares y dar seguimiento a sus demandas

Los inconformes consideran necesaria la intervención de las autoridades penitenciarias para esclarecer los señalamientos y verificar que se respeten los derechos de las personas recluidas.

Alternativas viales ante bloqueo en Santa Fe

Debido al cierre de Avenida Vasco de Quiroga, los automovilistas que circulan por Santa Fe deben considerar posibles retrasos y buscar opciones para evitar el punto de la protesta.

Entre las vialidades que pueden considerarse para modificar los recorridos, dependiendo del origen y destino, se encuentran:

Avenida Santa Fe: puede funcionar como opción para algunos desplazamientos dentro de la zona corporativa, siempre que sus conexiones estén libres

Juan Salvador Agraz: permite conectar con otros puntos del corredor de Santa Fe; se recomienda verificar las condiciones de circulación

Avenida Tamaulipas: puede ser una opción para modificar el trayecto hacia otros accesos de la zona

Prolongación Paseo de la Reforma: puede considerarse para evitar el tramo afectado de Vasco de Quiroga, según el destino

Estas opciones no garantizan circulación libre de congestionamientos, pues el tránsito puede complicarse también en calles cercanas al bloqueo.

Se recomienda consultar los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL-CDMX) y las actualizaciones de las autoridades de Cuajimalpa antes de salir.

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