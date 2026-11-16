Así siguieron sus presuntos asesinos al regidor Gabriel Rivas tras salir del Ayuntamiento de Cuernavaca

Videos muestran cómo los asesinos siguieron al regidor Gabriel Rivas. Foto: Pexels.

En redes sociales se comparten videos que muestran cómo los presuntos asesinos siguieron al regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos antes de ejecutarlo en la colonia Ejidos de Acapantzingo.

Videos exhiben a asesinos siguiendo al regidor Gabriel Rivas

Medios de comunicación, periodistas y usuarios comparten en redes sociales los videos que demuestran que dos sujetos siguieron al regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, antes de asesinarlo el pasado 4 de noviembre.

En las imágenes se puede ver cómo dos hombres viajan a bordo de motocicletas y siguen desde el Ayuntamiento de Cuernavaca el automóvil en el que viajaba el político y activista del estado de Morelos.

Fue en la colonia Ejidos de Acapantzingo que los sujetos asesinaron con armas de fuego al también miembro del partido Morena.

MOMENTOS EN QUE LOS ASESINOS MATERIALES DE GABRIEL RIVAS LO SIGUEN DESDE QUE SALIÓ EN EL AYUNTAMIENTO El pasado 4 de noviembre el regidor Gabriel Rivas Ríos fue asesinado por dos sujetos a bordo de motocicletas quienes lo siguieron desde el Ayuntamiento de #Cuernavaca hasta los Ejidos de Acapantzingo donde le privaron de la vida cuando viajaba a bordo de su vehículo Nissan March. En la imagen se puede ver a los dos sujetos que habrían terminado con su vida y que fueron expuestos por el agente del ministerio público, tras la captura de uno de los agresores. Esto quedó confirmado en la audiencia del pasado jueves, donde se le dio prisión preventiva a uno de los presuntos atacantes. 📹📸 @PresenteMor — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) November 15, 2026

Imágenes demuestran que se trató de un ataque planeado

Los videos difundidos, señalan, demostrarían que el ataque fue resultado de una acción planeada y no a consecuencia de otro delito, como un asalto a mano armada.

Por otra parte, en las imágenes se muestra que los asesinos siguieron al regidor Gabriel Rivas durante aproximadamente media hora antes de ejecutarlo.

En el primer video se observa que el político sale del Ayuntamiento de Cuernavaca a las 15:35 horas en su vehículo color azul, junto a su esposa, por la calle Netzahualcóyotl para luego girar en la calle Motolinía.

Segundos después, aparece en las imágenes un motociclista con casco color blanco, quien empieza a seguir al regidor hasta una plaza comercial donde Rivas Ríos detiene su auto. Por esta razón, el conductor de la moto igual se detiene y parece esperarlo desde una esquina del lugar.

Luego, el sujeto de casco blanco da vuelta a su moto para confirmar que el regidor sigue en el lugar. Cuando el activista abandona la plaza, el motociclista nuevamente lo sigue.

Por último, se puede observar que otro motociclista se une al del casco blanco. De acuerdo con información de las autoridades, minutos antes de las 16:00 horas, en una calle de la colonia Ejidos de Acapantzingo, el regidor Gabriel Rivas fue víctima de un ataque armado por dos motociclistas.

Ya detuvieron a uno de los atacantes del regidor

El pasado 12 de noviembre se informó que autoridades detuvieron a uno de los presuntos homicidas del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos. De acuerdo con el reporte oficial, la detención del sujeto se dio en el municipio de Xochitepec, Morelos.

Detienen presunto homicida de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca. Foto: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que tras trabajos de investigación realizados por la dependencia que dirige y la Fiscalía General de Morelos con el Centro Nacional de Inteligencia, detuvieron al presunto homicida del activista de Cuernavaca.

Según el funcionario federal, se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como responsable material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

🚨 Fue detenido el presunto responsable del homicidio del regidor de #Cuernavaca, #GabrielRivasRíos, luego de que elementos de la Policía de Investigación ejecutaran una orden de aprehensión en su contra.



El hombre había sido detenido durante un cateo realizado el fin de semana,… pic.twitter.com/AEfO4Crt0N — Uno TV (@UnoNoticias) November 12, 2026

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